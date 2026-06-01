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본문 요약

이란과의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 상황에서 도널드 트럼프 미국 행정부 고위 관계자들이 잇따라 이란을 압박하고 나섰다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 31일 폭스뉴스 인터뷰에서 "'임무 완수'란 호르무즈 해협이 개방되게 하고, 우리가 고농축 우라늄을 확보하며, 이란이 핵무기를 갖지 않게 하는 것을 의미한다"고 밝혔다.

이어 "이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 논의를 하려 한 것은 47년 만에 처음"이라며 "금기시되던 주제지만 트럼프 대통령 덕분에 처음으로 협상 테이블 위에 올라왔다"고 주장했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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베선트 “호르무즈 개방·고농축 우라늄 확보·핵보유 금지 이뤄야 임무완수”

입력 2026.06.01 07:49

스콧 베선트 미 재무장관. EPA연합뉴스

스콧 베선트 미 재무장관. EPA연합뉴스

이란과의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 상황에서 도널드 트럼프 미국 행정부 고위 관계자들이 잇따라 이란을 압박하고 나섰다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 31일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 “‘임무 완수’란 호르무즈 해협이 개방되게 하고, 우리가 고농축 우라늄을 확보하며, 이란이 핵무기를 갖지 않게 하는 것을 의미한다”고 밝혔다.

이어 “이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 논의를 하려 한 것은 47년 만에 처음”이라며 “금기시되던 주제지만 트럼프 대통령 덕분에 처음으로 협상 테이블 위에 올라왔다”고 주장했다. 그는 이란이 전쟁 초반 걸프 지역 주변국들을 공격한 것이 “큰 실수”였다면서, 이는 걸프 지역 미국 동맹국들이 이란 정권의 계좌 동결 등을 지원하는 데 매우 협조적으로 돌아서게 만들었다고 지적했다.

트럼프 대통령의 핵심 경제 참모인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 “트럼프 대통령이 제시한 조건에 동의하도록 이란에 많은 압박이 가해지고 있다”고 말했다. 그는 ABC 방송 인터뷰에서 이란이 받는 경제적 압박이 크다면서 “고정 소득으로 생활하는 사람들은 정말 큰 어려움을 겪고 있다”고 말했다. 시간은 미국의 편이란 주장이다.

해싯 위원장은 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유가 상승에 대해선 미국의 민간 및 정부의 원유 재고가 “여전히 수십억 배럴 수준”에 달한다면서 당분간 버틸 여력이 충분하다고 말했다. 이어 호르무즈 해협이 개방되면 1~2개월 내 전 세계 정유시설에 필요한 양의 원유가 공급될 것이라고 전망했다.

현재 미국과 이란은 트럼프 대통령과 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 종전 양해각서(MOU) 최종 승인만 남겨둔 상태에서 다시 교착 상태에 빠진 상황이다. 트럼프 대통령이 이란에 추가 양보를 요구하며 MOU 수정안을 이란에 전달하자, 이란 역시 자체적인 수정안을 준비 중이라고 밝혔다.

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