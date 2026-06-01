“선거 마지막까지 절실하게 임해야 승리”···민주당, 오늘부터 60시간 비상체제 가동

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거를 이틀 앞둔 1일 더불어민주당이 60시간 비상가동체제에 돌입했다. 이날 오전 6시부터 투표 종료 시각인 3일 오후 6시까지 상황실 및 각 본부는 비상가동된다.

민주당 선거대책위원회 총괄선대본부장실은 이날 “투표가 끝나는 마지막 순간까지 절실하게 임해야 지방선거에서 승리할 수 있다”며 이같이 밝혔다.

선대위는 “중앙선대위 총괄선대본부장 산하 상황실 및 각 본부는 6월3일 18시까지 60시간 비상가동 체제에 돌입한다”며 “전 당직자께서는 가동 태세를 갖추고 선거 상황 관리에 만전을 기해주기 바란다”고 밝혔다.

전 정무직·사무직 당직자들은 60시간 동안 즉시 소통체계를 유지한다. 본부장단회의급 참석자 역시 즉시 현장 소집이 가능한 체계를 유지해야 한다.

선대위는 “전국 현장 조직, 직능, 언론, 온라인 여론, 후보자 동선 및 메시지 등 상시 상황 파악을 철저히 하라”며 “특이사항 발생 시 신속 보고 및 대응 방안 마련하고, 책임자 승인 시 즉시 이행 가능체계를 유지한다”고 밝혔다. 또 “긴급 상황 시 현장 즉시 조치 후 보고한다”고 밝혔다.