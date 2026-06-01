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“선거 마지막까지 절실하게 임해야 승리”···민주당, 오늘부터 60시간 비상체제 가동

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본문 요약

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거를 이틀 앞둔 1일 더불어민주당이 60시간 비상가동체제에 돌입했다.

민주당 선거대책위원회 총괄선대본부장실은 이날 "투표가 끝나는 마지막 순간까지 절실하게 임해야 지방선거에서 승리할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

선대위는 "중앙선대위 총괄선대본부장 산하 상황실 및 각 본부는 6월3일 18시까지 60시간 비상가동 체제에 돌입한다"며 "전 당직자께서는 가동 태세를 갖추고 선거 상황 관리에 만전을 기해주기 바란다"고 밝혔다.

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“선거 마지막까지 절실하게 임해야 승리”···민주당, 오늘부터 60시간 비상체제 가동

입력 2026.06.01 07:51

수정 2026.06.01 07:55

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  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난달 31일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에서 직원들이 관내사전투표함 보관장소 CCTV를 확인하고 있다. 정지윤 선임기자

지난달 31일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에서 직원들이 관내사전투표함 보관장소 CCTV를 확인하고 있다. 정지윤 선임기자

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거를 이틀 앞둔 1일 더불어민주당이 60시간 비상가동체제에 돌입했다. 이날 오전 6시부터 투표 종료 시각인 3일 오후 6시까지 상황실 및 각 본부는 비상가동된다.

민주당 선거대책위원회 총괄선대본부장실은 이날 “투표가 끝나는 마지막 순간까지 절실하게 임해야 지방선거에서 승리할 수 있다”며 이같이 밝혔다.

선대위는 “중앙선대위 총괄선대본부장 산하 상황실 및 각 본부는 6월3일 18시까지 60시간 비상가동 체제에 돌입한다”며 “전 당직자께서는 가동 태세를 갖추고 선거 상황 관리에 만전을 기해주기 바란다”고 밝혔다.

전 정무직·사무직 당직자들은 60시간 동안 즉시 소통체계를 유지한다. 본부장단회의급 참석자 역시 즉시 현장 소집이 가능한 체계를 유지해야 한다.

선대위는 “전국 현장 조직, 직능, 언론, 온라인 여론, 후보자 동선 및 메시지 등 상시 상황 파악을 철저히 하라”며 “특이사항 발생 시 신속 보고 및 대응 방안 마련하고, 책임자 승인 시 즉시 이행 가능체계를 유지한다”고 밝혔다. 또 “긴급 상황 시 현장 즉시 조치 후 보고한다”고 밝혔다.

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