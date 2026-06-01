이 대통령 “불법투기·탈세 이제 안돼···망국적 부동산 불로소득 반드시 탈출”

이재명 대통령이 1일 “망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 부동산 탈세 신고 관련 언론 기사를 공유하며 “부동산 불법투기 탈세 이제는 안된다”며 이같이 적었다.

이 대통령이 공유한 기사는 국세청이 운영하는 부동산 탈세 신고센터에 지난해 11월부터 올해 3월 말까지 접수된 탈세 제보가 총 780건이며, 수도권 관할 청에 접수된 것이 전체의 81%를 차지한다는 내용이었다.