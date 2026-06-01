이란 매체 “페제시키안 이란 대통령 사임서 제출”···이란 정부, 즉각 부인

마수드 페제시키안 이란 대통령이 최고지도자에게 사임서를 제출했다고 이란 인터내셔널이 31일(현지시간) 보도했다. 그러나 친정부 매체들은 이를 즉각 부인했다.

페제시키안 대통령은 사임서에 “대통령인 자신과 정부는 이란의 주요 의사결정 과정에서 배제됐다”며 “대신 그 자리를 이란 혁명수비대 강경파들이 장악했다”고 적었다. 이어 “이런 상황에서는 효과적으로 국정을 운영하거나 법적 책임을 다할 수 없다”고 밝혔다.

이 매체는 하야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 페제시키안 대통령의 사임을 수락할지 여부는 불분명하다고 전했다.

하지만 이란 정부는 이를 부인했다. 이란 반관영 타스님 통신은 정부 고위 소식통을 인용해 “이란 인터내셔널은 거짓말을 생산하는 공장”이라며 “페제시키안 대통령은 정상적으로 업무를 수행하고 있다”고 보도했다. 이 매체는 사임설이 제기된 것은 이란 내부 분열을 조장하는 세력들에 의한 것이라고 분석했다.

페제시키안 대통령의 보좌관 메흐디 타바타바이 역시 소셜미디어를 통해 사임설을 부인하며 “페제시키안 대통령은 국민을 위한 봉사에서 물러서지 않을 것”이라고 강조했다.