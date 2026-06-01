BYD 쾌속 질주···중국차, 한국서 일본 첫 추월

테슬라 모델Y 인기 힘입어 전기차 약진 ‘혼다 철수’ 국내 수입차 시장서 첫 3위

국내 시장에서 고전할 것이라던 예상과 달리 중국 완성차 업체들이 전기차를 앞세워 국내에서 빠르게 입지를 키워가고 있다.

지난달 국내 수입차 시장에서 중국은 사상 처음으로 국가별 판매량 3위에 올랐다. 혼다 철수 등으로 입지가 좁아진 일본을 밀어내고 그 자리를 차지했다는 평가다.

1일 한국수입자동차협회(KAIDA) 자료를 보면 지난 4월 수입차 시장의 국가별 신차 등록 대수는 유럽 1만6385대, 미국 1만3611대, 중국 2023대, 일본 1974대 순이었다.

국내 수입차 시장에서 중국산이 일본산을 추월한 것은 지난 4월이 최초다. 점유율에서도 중국이 6.0%를 기록해 일본(5.8%)을 근소한 차이로 따돌렸다.

특히 중국은 BYD라는 단일 브랜드만으로 렉서스와 도요타, 혼다를 합친 일본 전체 판매량을 넘어섰다.

같은 달 브랜드별 신차 등록 대수는 BYD 2023대, 렉서스 1079대, 도요타 829대, 혼다 66대 등이었다.

BYD는 올해 국내 전기차 보조금 혜택을 받으면서 지난 3월에 이어 2달 연속 수입차 브랜드 판매 4위 자리를 지켰다.

한국 시장에서 중국차가 전통적 강자인 일본차를 앞지른 배경을 두고 여러 분석이 나온다.

우선 한국 시장에서 중국산 테슬라 모델Y 등이 큰 인기를 끌면서 그 수혜를 입었다는 시각이 있다.

그러나 최근 고유가 흐름 속에 전기차 선호도가 높아진 상황에서 국내 소비자들이 가격 경쟁력뿐 아니라 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 기능까지 갖춘 중국차에 주목하고 있다는 분석이 설득력을 얻는다.

진입장벽이 높기로 유명한 한국 수입차 시장에서 중국산 제품에 대한 거부감이 점차 사라지고 있다는 뜻이다.

올해는 지리자동차그룹의 지커를 비롯한 다른 중국 전기차 브랜드들도 국내 진출을 예고하고 있어 수입차 시장의 판도가 뒤바뀔지 주목된다.

지커는 지난달 수입차 격전지인 서울 강남구 영동대로에 전시장인 ‘지커 브랜드 갤러리’를 열고 한국 시장 공략을 본격화했다.

도요타와 렉서스를 제외한 나머지 일본 브랜드가 한국에서 철수한 상태여서 중국이 이 공백을 완전히 메울지 관심이 쏠린다.

업계 관계자는 “중국이 자율주행을 포함한 SDV 기술력에서 앞서가는 데다 중국차에 대한 거부감도 예전보다 많이 줄었다”며 “자국 시장이 포화 상태에 이른 중국 전기차 브랜드들이 한국 시장을 집중 공략하고 있어 점유율은 더 늘어날 것으로 보인다”고 내다봤다.