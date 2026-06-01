맘다니, ‘이스라엘의 날’ 퍼레이드 불참한 첫 뉴욕 시장 됐다

1964년부터 ‘이스라엘 지지’ 맨해튼 행진 유대계 표심 기대하는 정치인들 필참 행사 무슬림 첫 당선…‘가자 공격’ 꾸준히 비판

조란 맘다니 미국 뉴욕 시장이 역사상 처음으로 뉴욕의 오랜 전통 행사인 ‘이스라엘의 날’ 퍼레이드에 불참했다.

31일(현지시간) CBS방송 등에 따르면 유대계 미국인 등 이스라엘 지지자 수천명이 이스라엘 국기와 성조기를 흔들며 맨해튼 거리를 행진했다.

올해로 62년째 이어져 오는 ‘이스라엘의 날’ 퍼레이드는 1964년 수천명의 사람들이 맨해튼 시내에 모여 당시 신생국가였던 이스라엘을 지지하기 위해 행진을 한 것에서 유래했다. 이 행사는 유대계 표심을 사로잡으려는 정치인들의 필수 참석 행사로 여겨졌다.

하지만 지난해 뉴욕 시장 선거 운동 때 이 행사에 참석하지 않겠다고 밝혔던 맘다니 시장은 실제 자신의 공약대로 불참했다. 뉴욕 시장이 이 행사에 불참한 것은 맘다니가 처음이다. 그는 2주 전 시장실에서 ‘나크바’를 기리는 영상을 공개하기도 했는데, 아랍어로 ‘재앙’을 뜻하는 나크바는 이스라엘의 건국으로 인해 70만명의 팔레스타인인들이 강제 이주당한 사건을 뜻한다.

뉴욕 최초의 무슬림 시장인 맘다니는 그동안 이스라엘의 가자지구 공격에 대해 꾸준히 비판의 목소리를 내왔다. 최근에는 뉴욕의 한 유대교 회당에서 열린 이스라엘 부동산 박람회를 강력하게 비난하기도 했다. 해당 박람회에선 유대인이 강제 점령한 서안지구의 주택과 토지가 매매 대상으로 올라와 있었다.

맘다니 시장은 지난 28일 “이스라엘 정부에 대한 내 견해를 분명히 밝힌 바 있다”며 불참 의사를 재차 표명했다. 다만 그는 행사가 “평화롭고 매끄럽게 진행될 수 있도록” 충분한 경찰력을 배치하겠다고 약속했다.