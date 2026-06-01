유진투자 “반도체 제외 코스피 4100∼4200 추정…업종 간 양극화 심화”

유진투자증권은 1일 “반도체를 제외한 코스피는 4100∼4200으로 추정된다”며 “2025년 이후 반도체를 제외한 다른 업체들의 주가 부진은 올해 더 심해지고 있다”고 진단했다.

허재환 연구원은 이날 보고서에서 “삼성전자, 마이크론, SK하이닉스 메모리 3사 시가총액은 모두 1조달러를 넘어섰다”면서 “메모리 반도체 업체들의 주가가 4월 이후 급등했지만 12개월 예상 이익 대비 주가수익비율(PER)은 여전히 6∼10배 정도로 반도체 업종 자체에 대한 투자 매력은 높다”고 밝혔다.

이어 “반도체 주가 상승은 닷컴버블만큼 가파르나 멈출 요인을 찾기 어렵다”면서 “올해 반도체 영업이익이 코스피 영업이익에서 차지하는 비중은 60%대 후반대에 이를 것으로 추정된다”고 분석했다.

그러나 그는 “반도체가 쏘아 올린 양극화와 상대적 박탈감 논란은 사회적 측면과 더불어 주식시장에도 심화하고 있다”고 평가했다.

올해 시가총액 비중이 늘어난 산업은 정보기술(IT) 하드웨어가 유일하다. 또한 반도체를 제외한 다른 업종들로는 코스피 상승률을 좀처럼 따라가지 못했기 때문이다.

허 연구원은 “올해 반도체를 제외한 다른 업종들의 영업이익도 40% 늘어날 것으로 예상되나 반도체 이익 증가 속도가 너무 빨라 반도체를 제외한 대부분 업종의 이익 비중은 감소할 가능성이 높다”고 봤다.

그는 “반도체를 제외한 코스피 12개월 예상 PER은 11배로, 반도체 대비 저평가 매력이 높지 않다”면서 “반도체 이외 업종으로 순환이 잘 이뤄지기가 어렵다”고 덧붙였다.