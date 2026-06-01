[속보]카카오 노조 “10일 4시간 부분파업 진행”

카카오 노조가 이달 10일 4시간 부분 파업을 진행한다고 1일 밝혔다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 이날 요구사항과 파업 일정을 담은 입장문을 냈다.

노조는 “10일 수요일 4시간 부분파업과 판교 집회를 진행할 예정이다”라고 밝혔다.

노조는 “카카오지회 핵심 요구는 지속적인 경영실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용안정을 확보하는 것이다”라며 “잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선이다”라고 말했다.

이어 “일상 생활에 밀접하게 연결된 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 부분에 대한 우려가 큰 것으로 알고 있다”라며 “즉각적인 전면 파업이 아닌 4시간 부분파업을 진행하고 추후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 예정이다”라고 말했다.

앞서 카카오 노사는 지난달 27일 밤늦게까지 경기지방노동위원회에서 2차 조정 회의를 이어갔으나 결국 합의에 실패했다. 당국의 조정 중지 결정으로 합법적 쟁의권을 확보한 노조는 이번 달 파업을 진행하기로 결정했다.