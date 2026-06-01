몸집 불린 ‘울산 세계명문대 조정 축제’··· 9개국 15개 대학 참가

울산시가 오는 8월 개최 예정인 ‘2026 울산 세계명문대학 조정 축제’ 준비에 본격적으로 나섰다.

울산시는 국내·외 참가 대학 현황과 개·폐막식 등 주요 프로그램의 효율적인 운영 방안을 논의한다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 8월18일부터 엿새간 태화강 국가정원 일원에서 열린다. 총 9개국 15개 대학 180여명의 선수단이 참가한다.

지난해 참가한 영국 옥스퍼드대·케임브리지대, 미국 하버드대·매사추세츠공과대학교(MIT)·예일대, 독일 함부르크공과대·뮌헨대, 일본 도쿄대, 중국 북경대, 싱가포르 국립대 등 10곳과 함께 헝가리 세멜바이스대와 호주 시드니대가 새롭게 참가 명단에 이름을 올렸다.

국내에서는 울산과학기술원(UNIST)와 울산대학교가 동참한다. 8월초 개최 예정인 울산시장배 조정대회 우승팀까지 총 3개팀이 합류해 세계 명문대 선수들과 기량을 겨룰 예정이다.

조정경기는 울산교에서 번영교까지 이어지는 태화강 특설경기장 800m 구간에서 진행돼 시민들이 수준 높은 레이스를 가까이서 관람할 수 있다.

주요 프로그램으로는 개막식 및 K-팝 축하공연을 비롯해 울산 관광 투어, 지역 청소년과 세계 명문대생이 함께하는 멘토링 프로그램, 시민 참여형 조정 체험행사 등이 있다.

울산시 관계자는 “세계 명문대학이 참여하는 국제 스포츠 행사를 성공적으로 개최해 울산의 국제도시 및 문화체육도시 이미지를 널리 알리겠다”고 말했다.