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몸집 불린 ‘울산 세계명문대 조정 축제’··· 9개국 15개 대학 참가

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본문 요약

울산시가 오는 8월 개최 예정인 '2026 울산 세계명문대학 조정 축제' 준비에 본격적으로 나섰다.

행사의 주요 프로그램으로는 개막식 및 K-팝 축하공연을 비롯해 울산 관광 투어, 지역 청소년과 세계 명문대생이 함께하는 멘토링 프로그램, 시민 참여형 조정 체험행사 등이 다채롭게 마련된다.

울산시 관계자는 "세계 명문대학이 참여하는 국제 스포츠 행사를 성공적으로 개최해 울산의 국제도시 브랜드와 문화체육도시 이미지를 널리 알리겠다"고 말했다.

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몸집 불린 ‘울산 세계명문대 조정 축제’··· 9개국 15개 대학 참가

입력 2026.06.01 09:41

수정 2026.06.01 09:56

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  • 김준용 기자

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태화강국가정원

태화강국가정원

울산시가 오는 8월 개최 예정인 ‘2026 울산 세계명문대학 조정 축제’ 준비에 본격적으로 나섰다.

울산시는 국내·외 참가 대학 현황과 개·폐막식 등 주요 프로그램의 효율적인 운영 방안을 논의한다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 8월18일부터 엿새간 태화강 국가정원 일원에서 열린다. 총 9개국 15개 대학 180여명의 선수단이 참가한다.

지난해 참가한 영국 옥스퍼드대·케임브리지대, 미국 하버드대·매사추세츠공과대학교(MIT)·예일대, 독일 함부르크공과대·뮌헨대, 일본 도쿄대, 중국 북경대, 싱가포르 국립대 등 10곳과 함께 헝가리 세멜바이스대와 호주 시드니대가 새롭게 참가 명단에 이름을 올렸다.

국내에서는 울산과학기술원(UNIST)와 울산대학교가 동참한다. 8월초 개최 예정인 울산시장배 조정대회 우승팀까지 총 3개팀이 합류해 세계 명문대 선수들과 기량을 겨룰 예정이다.

조정경기는 울산교에서 번영교까지 이어지는 태화강 특설경기장 800m 구간에서 진행돼 시민들이 수준 높은 레이스를 가까이서 관람할 수 있다.

주요 프로그램으로는 개막식 및 K-팝 축하공연을 비롯해 울산 관광 투어, 지역 청소년과 세계 명문대생이 함께하는 멘토링 프로그램, 시민 참여형 조정 체험행사 등이 있다.

울산시 관계자는 “세계 명문대학이 참여하는 국제 스포츠 행사를 성공적으로 개최해 울산의 국제도시 및 문화체육도시 이미지를 널리 알리겠다”고 말했다.

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