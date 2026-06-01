공정위, 대기업 ‘건전성 성적표’ 만든다···단순 공시서 실질 감독 전환

‘정량적 평가 지표’ 개발 착수 점수 높으면 인센티브 가능성

공정거래위원회가 대기업집단 전반의 건전성을 한눈에 파악할 수 있는 정량적 평가 지표 개발에 착수했다. 기존에 개별 공시되던 소유·지배구조 정보를 지표화하고, 평가 결과를 감독 정책에 연계하는 방안도 검토 중이다.

1일 조달청에 따르면 공정위는 최근 ‘기업집단 건전성 평가 지표개발 및 활용 방안 연구’ 용역을 발주했다. 공정위가 이같은 지표 개발에 나선 배경에는 현행 공시 제도의 한계가 자리 잡고 있다.

현재 공정위는 총수일가 경영 참여 현황, 내부지분율, 국외계열사 출자 현황, 총수일가 신주 취득 등 지배구조와 경영 행태에 관한 다양한 정보를 공개하고 있다. 그러나 파편화된 정보만으로는 대기업집단 전체의 건전성을 직관적으로 포착하기 어렵고, 기업들의 자발적인 구조·행태 개선을 유도하는 데도 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 시민단체를 중심으로 총수 일가의 편법적 지배력 확대 방식이 갈수록 고도화·지능화되는 만큼, 이를 종합적·상시적으로 포착할 수 있는 시스템 마련이 필요하다는 지적이 제기됐다.

공정위는 이번 연구용역을 통해 국내 대기업들의 지배구조 투명성을 끌어올리겠다는 구상이다. 구체적으로는 소유와 지배구조의 일치성, 지배구조의 독립성, 주주 전체를 위한 경영 행태 등 대기업집단이 지향해야 할 구체적인 기준을 제시할 예정이다.

또 이를 측정할 세부 정량 지표를 설계할 방침이다. 건전성을 측정할 세부 변수로는 주식분산도, 이사회 내 독립 선임이사 비중, 순환출자 여부, 내부거래 비중, 총수일가 주식 보유 비중 등이 유력하게 검토된다. 각 개념 지표별로 가중치를 부여해 대기업집단별 ‘건전성 점수’를 산출하는 변수 모형이 설계될 것으로 보인다.

주요 선진국 자본시장에서는 이사회 독립성, 의결권 구조, 공시 수준 등 지배구조 요인을 ESG와 스튜어드십 기준에 반영하는 관행이 정착했다. 미국과 유럽의 주요 연기금과 의결권 자문사들은 이러한 거버넌스 요소를 투자 판단과 의결권 행사의 주요 지표로 활용하고 있다.

관건은 공정위가 이 건전성 평가 결과를 어떻게 활용할지, 즉 ‘정책 환류’의 구체적인 방식이 될 전망이다. 공정위가 언급한 정책 환류는 향후 이 건전성 점수를 바탕으로 차등화된 감독 체계를 구축하는 실질적인 수단이 될 가능성이 크다.

정부 안팎에서는 건전성 평가 점수가 높은 우수 기업집단에는 인센티브를 부여할 것으로 보고 있다. 공정위는 ‘공정거래 자율준수제도(CP) 등급’ 우수 기업에는 직권조사 면제, 과징금 감경 등의 인센티브를 줬다.

반면 점수가 낮은 대기업집단은 내부거래나 사익편취 등의 집중 감시 대상으로 분류하는 방식이 거론된다.

공정위 관계자는 “이번 연구용역 결과를 바탕으로 학계 및 이해관계자의 의견을 광범위하게 수렴할 것”이라며 “시장에 보다 직관적인 정보를 제공하는 것을 넘어, 향후 대기업집단 정책의 실효성을 높이는 방안으로 활용하겠다”고 밝혔다.