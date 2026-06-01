주차장 무료개방·셔틀버스 운영···현충일, 국립대전현충원 주변 교통대책 추진

대전시는 오는 6일 현충일 국립대전현충원 주변 교통혼잡 완화를 위해 특별교통대책을 추진한다고 1일 밝혔다.

특별교통대책의 일환으로 시는 현충일 당일 대전현충원 인근 대전월드컵경기장과 노은농수산물시장 주차장을 무료 개방한다.

대전월드컵경기장에서 현충원까지는 셔틀버스를 운영해 참배객 이동 편의를 높일 예정이다. 셔틀버스는 오전 7시부터 오후 2시까지 대전월드컵경기장 11문 앞에서 출발해 도시철도 월드컵경기장역을 거쳐 현충원까지 3~4분 간격으로 운행된다.

주말이지만 임시 버스전용차로도 운영된다. 오전 7시부터 오후 2시까지 노은네거리~수정초교네거리~덕명네거리~현충원 구간에서 운영되는 임시 버스전용차로는 셔틀버스와 중·대형버스, 행사·긴급차량 등만 이용이 가능하다.

도시철도 현충원역을 지나는 일부 시내버스 노선은 당일 현충원역을 경유하지 않고 유성나들목(IC) 방향으로 우회 운행한다. 버스를 이용해 현충원을 방문하려는 참배객들은 월드컵경기장역에서 셔틀버스를 이용하는 것이 편리하다.

시는 현충일 당일 특별교통대책에 따른 혼선을 줄이기 위해 현수막과 교통안내표지판 등을 통해 변경 사항을 안내할 예정이다. 고속도로 이용객에게는 북대전IC와 서대전IC, 남세종IC 등을 이용하도록 안내해 유성IC 진출입 혼잡을 완화할 방침이다.

남시덕 시 교통국장은 “최근 현충원 참배객이 증가하는 추세이고, 올해 현충일은 토요일과 겹쳐 방문객과 차량이 더 늘어날 것으로 예상된다”며 “현충원 방문 시에는 가급적 셔틀버스와 대중교통을 이용하고, 우회 운행 및 교통통제에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.