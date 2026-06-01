창간 80주년 경향신문

오토바이 기사들과 짜고 21차례 ‘보험 사기’···배달업체 대표 등 검거

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오토바이 기사들과 짜고 21차례 ‘보험 사기’···배달업체 대표 등 검거

입력 2026.06.01 10:31

수정 2026.06.01 11:00

펼치기/접기
전남경찰청

전남경찰청

배달대행업체 업주와 소속 기사들이 고의로 교통사고를 낸 뒤 보험금을 타냈다가 무더기로 적발됐다.

전남경찰청은 보험사기방지특별법 위반 등 혐의로 배달대행업체 대표 A씨(43)와 관리자 B씨(46)를 구속하고, 배달기사 등 15명을 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.

A씨 등은 2019년 10월부터 2024년 9월까지 광주 지역에서 총 21차례 고의 교통사고를 내고 보험사로부터 6000여만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 오토바이와 자동차 운전자가 가해자와 피해자 역할을 맡도록 미리 나눈 뒤 사고를 낸 것으로 조사됐다. 사고 내용을 조작하거나 실제 피해보다 규모를 부풀려 보험금을 청구하기도 했다.

A씨는 2020년 광주에서 자신이 운영하던 음식점에 고의로 불을 지른 뒤 화재 보상금 명목으로 1억원을 받아 챙긴 사실도 드러났다.

경찰은 A씨 등의 여죄를 수사하고 있다. 또 금융감독원, 건강보험공단 등 관계기관과 공조해 조직적·상습적 보험사기 단속을 강화할 방침이다.

경찰 관계자는 “보험사기는 사회 안전망인 보험제도의 신뢰를 훼손하고 선량한 가입자에게 피해를 주는 대표적인 민생범죄인 만큼 전방위적인 단속과 예방 활동을 통해 건전성을 확립하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글