창간 80주년 경향신문

LIG D&A, AI 기반 무인수상정 지휘통제 기술 시연

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

LIG 디펜스앤에어로스페이스가 인공지능 기반 무인수상정 지휘통제 기술을 선보였다.

AI 기반 무인수상정 지휘통제 기술은 미국 팔란티어와 협력해 개발했다.

이승영 LIG D&A 기술혁신본부장은 "단순 무인 플랫폼 보유를 넘어 이들을 하나로 통합하고 AI를 통해 전장 상황을 지휘·통제하는 것이 진정한 미래 국방의 경쟁력"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

LIG D&A, AI 기반 무인수상정 지휘통제 기술 시연

입력 2026.06.01 10:34

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“탐지부터 교전까지 시간 10분의 1 줄여”

LIG 디펜스앤에어로스페이스 해검3. LIG D&A 제공

LIG 디펜스앤에어로스페이스 해검3. LIG D&A 제공

LIG 디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)가 인공지능(AI) 기반 무인수상정 지휘통제 기술을 선보였다.

1일 LIG D&A는 지난달 27일 부산 국립한국해양대학교에서 ‘무인수상정 지능형 지휘통제 실증 시연회’를 열고 AI 기반 무인 체계 기술을 공개했다고 밝혔다. LIG D&A는 이날 국내 최초로 복수의 무인 체계를 하나의 시스템으로 통합·제어하는 ‘다기종 무인 체계 군집 연결’을 수행했다.

이번 시연은 실제 무인수상정과 가상 전장 환경을 위성통신으로 연결한 하이브리드 방식으로 진행됐다. LIG D&A 대표 무인수상정인 해검3·해검5와 3D 프린팅 기반 소형 다목적 무인수상정 해검S 2대 등 총 4척이 투입됐다. 특히 해검S 기동 공개는 이번이 처음이다.

LIG D&A는 대함전과 대잠전 시나리오를 바탕으로 AI 기반 지휘통제 능력을 검증했다. 대함전 상황에선 적 수상함이 북방한계선(NLL)을 침범한 상황을 가정해 작전 계획 수립·경고 사격·격파 사격·충돌 공격까지 작전을 수행했다.

대잠전 상황에선 선배열 소나(TASS) 운용을 통한 탐색부터 청상어 어뢰 발사, 모의 격침 확인까지 구현했다. LIG D&A는 “탐지부터 교전까지 소요 시간을 현재보다 10분의 1 수준으로 줄일 수 있다”고 설명했다.

AI 기반 무인수상정 지휘통제 기술은 미국 팔란티어와 협력해 개발했다. 이승영 LIG D&A 기술혁신본부장(CTO)은 “단순 무인 플랫폼 보유를 넘어 이들을 하나로 통합하고 AI를 통해 전장 상황을 지휘·통제하는 것이 진정한 미래 국방의 경쟁력”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글