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본문 요약

지난해 국제회의 24건을 개최한 인천시가 국내 국제회의 개최 순위 3위에 올랐다.

인천시와 인천관광공사는 국제컨벤션협회가 발표한 '2025년 국제회의 개최도시 순위'에서 인천은 세계 112위, 아시아 23위, 국내 3위를 기록했다고 1일 밝혔다.

전 세계 국제회의 개최 현황을 분석하는 국제기구인 ICCA는 학·협회가 주최하고, 3개국 이상 순회 개최되며 참가자 50명 이상이 참여하는 국제회의를 기준으로 통계를 집계한다.

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인천 국제회의 개최, 제주 제치고 국내 3위 ‘등극’

입력 2026.06.01 10:39

  • 박준철 기자

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송도컨벤시아 전경. 인천경제자유구역청 제공

송도컨벤시아 전경. 인천경제자유구역청 제공

지난해 국제회의 24건을 개최한 인천시가 국내 국제회의 개최 순위 3위에 올랐다.

인천시와 인천관광공사는 국제컨벤션협회(ICCA· International Congress and Convention Association)가 발표한 ‘2025년 국제회의 개최도시 순위’에서 인천은 세계 112위, 아시아 23위, 국내 3위를 기록했다고 1일 밝혔다.

전 세계 국제회의 개최 현황을 분석하는 국제기구인 ICCA는 학·협회가 주최하고, 3개국 이상 순회 개최되며 참가자 50명 이상이 참여하는 국제회의를 기준으로 통계를 집계한다.

인천에서는 지난해 ‘국제 음향 진동 학술대회’와 ‘아시아 법과학 네트워크 총회 및 심포지엄’ 등 24건을 개최했다.

이로 인해 서울(121건)과 부산(50건)에 이어 국내 3위에 오른 것이다. 그동안 1~3위를 하고, 2024년 3위였던 제주는 지난해 인천에 밀려 4위로 떨어졌다.

인천은 2022년 국내 6위(6건)에서 2023년 5위(18건), 2024년 대전과 함께 4위(13건)를 기록하는 등 꾸준히 순위를 끌어올렸다.

세계 순위도 183위에서 112위로 71계단 상승했다.

인천시는 ‘세계 최대 반도체 분야 국제회의(IEEE ISCAS 2029)’와 ‘세계 최고 권위 원자력 구조공학 분야 국제회의(SMiRT30’ 등 굵직굵직한 국제회의를 유치했다.

이번 성과는 송도컨벤시아와 인스파이어, 파라다이스시티 등 국제회의 인프라와 함께 바이오·로봇·반도체·스마트시티·항공·물류 등 인천의 미래산업 기반이 국제회의 경쟁력으로 연결된 결과로 분석된다.

유지상 인천관광공사 사장은 “ICCA 순위 상승은 인천이 인천공항을 기반으로 한 접근성과 송도컨벤션과 영종도 인스파이어 복합리조트 등을 모두 갖춘 대체 불가능한 국제회의 개최도시로 국제사회에서 인정받기 시작했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

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