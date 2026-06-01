경북 6개 시·군 공동 추진 ‘백두대간 트레일6 챌린지’···20일 상주서 개막

경북도는 김천·영주·상주·문경·예천·봉화 등 백두대간권 6개 시·군과 공동 추진하는 ‘경북 백두대간 트레일6 챌린지’ 행사를 오는 20일부터 시작한다고 1일 밝혔다.

올해 2회째인 이번 행사는 백두대간 산림관광 브랜드 육성을 위해 추진된다. 시·군별로 10~14㎞ 내외 초급자형 코스와 14㎞ 이상 중상급자형 코스 등 2개 코스를 운영한다. 트레킹 전문 매니저 안내에 따라 시작점부터 도착 지점까지 전 구간을 함께 걷는 방식으로 진행된다.

일정은 상주(6월 20일)를 시작으로 김천(9월 19일), 문경(10월 3일), 봉화(10월 10일), 영주(10월 24일), 예천(10월 31일) 순으로 진행된다.

참가 방식은 자유형과 패키지형으로 나뉜다. 자유형은 개별 차량으로 참가하며 참가비는 1인당 3만5000원이다. 패키지형은 수도권 출발 서울 왕복 차량과 지역상품권 1만원이 포함된 상품으로 참가비는 1인당 5만9000원이다.

참가 신청은 누구나 가능하며 회차별 선착순 250명을 모집한다. 참가자 전원에게는 기념 티셔츠와 반다나, 지역 간식 등 굿즈가 제공된다.

시·군별 상세 코스와 세부 일정은 승우여행사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최순고 경북도 산림자원국장은 “이번 행사는 백두대간의 우수한 산림자원을 체험하며 건강과 여가를 함께 누릴 수 있는 프로그램”이라며 “참가자들이 백두대간의 품 속에서 특별한 경험을 하길 기대한다”고 말했다.