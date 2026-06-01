창간 80주년 경향신문

평창군, 가업 잇는 청년에게 최대 2000만 원 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 평창군은 조부모나 부모의 뒤를 이어 지역 경제의 버팀목이 되어줄 청년 가업 승계인들을 지원하기 위한 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

'평창군 청년 가업 승계 지원사업'은 고령화와 인구 감소로 사라져가는 지역의 우수한 전통 기술과 경영 노하우를 지키기 위해 마련됐다.

지원 대상은 조부모나 부모가 10년 이상 경영하던 기업을 승계받은 지 3년 이내거나 승계 예정인 18세 이상 49세 이하의 청년 소상공인이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

평창군, 가업 잇는 청년에게 최대 2000만 원 지원

입력 2026.06.01 10:51

수정 2026.06.01 11:04

펼치기/접기
  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

평창군청 전경. 평창군 제공

평창군청 전경. 평창군 제공

강원 평창군은 조부모나 부모의 뒤를 이어 지역 경제의 버팀목이 되어줄 가업 승계 청년들을 지원하기 위한 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

‘평창군 청년 가업 승계 지원사업’은 고령화와 인구 감소로 사라져가는 지역의 우수한 전통 기술과 경영 노하우를 지키기 위해 마련됐다.

지원 대상은 조부모나 부모가 10년 이상 경영하던 기업을 승계받은 지 3년 이내거나 승계 예정인 18세 이상 49세 이하의 청년 소상공인이다.

선정된 청년 가업 승계인에게는 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 최대 2000만 원의 사업비를 지원한다.

지원금은 노후화 시설 개선과 인테리어 등 사업장 개선, 사업 운영 관련 기계·장비 구매, 경영·세무·마케팅 컨설팅, 브랜드 디자인 개발 및 온라인 판로 구축 등 다양한 분야에 사용할 수 있다.

참여를 희망하는 청년 가업 승계인은 평창군 인터넷 홈페이지 고시·공고란에 게시된 신청서를 작성해 오는 16일까지 평창군 경제과 경제정책팀으로 방문 또는 우편 접수하면 된다.

전해순 평창군 경제과장은 “오랜 시간 지역경제를 지켜온 기업에 청년들의 새로운 감각이 더해져 활력을 불어넣을 시너지를 기대한다”며 “이번 사업이 청년 가업 승계인의 초기 부담을 덜고, 지역에 정착할 수 있는 발판이 되기를 바란다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글