평창군, 가업 잇는 청년에게 최대 2000만 원 지원

강원 평창군은 조부모나 부모의 뒤를 이어 지역 경제의 버팀목이 되어줄 가업 승계 청년들을 지원하기 위한 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

‘평창군 청년 가업 승계 지원사업’은 고령화와 인구 감소로 사라져가는 지역의 우수한 전통 기술과 경영 노하우를 지키기 위해 마련됐다.

지원 대상은 조부모나 부모가 10년 이상 경영하던 기업을 승계받은 지 3년 이내거나 승계 예정인 18세 이상 49세 이하의 청년 소상공인이다.

선정된 청년 가업 승계인에게는 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 최대 2000만 원의 사업비를 지원한다.

지원금은 노후화 시설 개선과 인테리어 등 사업장 개선, 사업 운영 관련 기계·장비 구매, 경영·세무·마케팅 컨설팅, 브랜드 디자인 개발 및 온라인 판로 구축 등 다양한 분야에 사용할 수 있다.

참여를 희망하는 청년 가업 승계인은 평창군 인터넷 홈페이지 고시·공고란에 게시된 신청서를 작성해 오는 16일까지 평창군 경제과 경제정책팀으로 방문 또는 우편 접수하면 된다.

전해순 평창군 경제과장은 “오랜 시간 지역경제를 지켜온 기업에 청년들의 새로운 감각이 더해져 활력을 불어넣을 시너지를 기대한다”며 “이번 사업이 청년 가업 승계인의 초기 부담을 덜고, 지역에 정착할 수 있는 발판이 되기를 바란다”라고 말했다.