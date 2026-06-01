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연애 코칭부터 일대일 토크까지···안동시 ‘솔로오프’ 참가자 모집

입력 2026.06.01 10:52

안동시 미혼남녀 만난 프로그램 ‘솔로오프(Solo off)’ 홍보물. 안동시 제공

안동시 미혼남녀 만난 프로그램 ‘솔로오프(Solo off)’ 홍보물. 안동시 제공

안동시는 미혼남녀 만남 프로그램 ‘솔로오프(Solo off)’ 1차 참가자를 오는 20일까지 모집한다고 1일 밝혔다.

솔로오프는 미혼남녀가 자연스럽게 소통하며 서로를 알아갈 수 있도록 마련된 프로그램이다. 연애 코칭과 커플 레크리에이션, 로테이션 일대일 매칭 토크 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

행사는 1·2차로 나눠 진행된다. 1차 행사는 다음달 4일 열리며, 2차는 오는 9월 중 개최될 예정이다.

1차 모집 대상은 안동에 거주하거나 안동지역 기업에 재직 중인 1987~2001년생 미혼남녀다. 안동시민뿐 아니라 경북지역 타 시·군 거주자도 신청할 수 있다. 모집 인원은 남녀 각 15명씩 총 30명이다.

신청은 네이버폼을 통해 가능하며 재직증명서와 혼인관계증명서 등 관련 서류를 제출해야 한다. 최종 선정 결과는 오는 22일 개별 통보한다.

안동시는 2019년부터 저출생 대응 정책의 하나로 미혼남녀 만남 프로그램을 운영하고 있다. 지난해에는 참가자 122명 중 27쌍(54명)의 커플이 탄생해 44%의 매칭률을 기록했다.

안동시 관계자는 “청년들이 자연스러운 분위기에서 새로운 인연을 만들 수 있길 바란다”며 “앞으로도 지역 청년들의 안정적인 정착을 위한 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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