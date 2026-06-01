연애 코칭부터 일대일 토크까지···안동시 ‘솔로오프’ 참가자 모집

안동시는 미혼남녀 만남 프로그램 ‘솔로오프(Solo off)’ 1차 참가자를 오는 20일까지 모집한다고 1일 밝혔다.

솔로오프는 미혼남녀가 자연스럽게 소통하며 서로를 알아갈 수 있도록 마련된 프로그램이다. 연애 코칭과 커플 레크리에이션, 로테이션 일대일 매칭 토크 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

행사는 1·2차로 나눠 진행된다. 1차 행사는 다음달 4일 열리며, 2차는 오는 9월 중 개최될 예정이다.

1차 모집 대상은 안동에 거주하거나 안동지역 기업에 재직 중인 1987~2001년생 미혼남녀다. 안동시민뿐 아니라 경북지역 타 시·군 거주자도 신청할 수 있다. 모집 인원은 남녀 각 15명씩 총 30명이다.

신청은 네이버폼을 통해 가능하며 재직증명서와 혼인관계증명서 등 관련 서류를 제출해야 한다. 최종 선정 결과는 오는 22일 개별 통보한다.

안동시는 2019년부터 저출생 대응 정책의 하나로 미혼남녀 만남 프로그램을 운영하고 있다. 지난해에는 참가자 122명 중 27쌍(54명)의 커플이 탄생해 44%의 매칭률을 기록했다.

안동시 관계자는 “청년들이 자연스러운 분위기에서 새로운 인연을 만들 수 있길 바란다”며 “앞으로도 지역 청년들의 안정적인 정착을 위한 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.