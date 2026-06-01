‘죽음의 유전자 역설’···뇌세포 살리는 스트레스 방어 작동원리 첫 규명

대구경북과학기술원(DGIST)은 스트레스 상황에서 뇌 속 신경줄기세포의 사멸을 막아내는 특정 유전자의 작동 원리를 세계 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 기존 항우울제와 다른 정신질환 치료제 개발에 단서가 될 것으로 기대된다.

DGIST 뇌과학과 연구팀에 따르면 만성 스트레스는 우울증, 불안장애와 같은 정신질환 및 퇴행성 뇌 질환의 위험을 높이는 주요 원인으로 꼽힌다. 이에 연구팀은 앞선 연구를 통해 스트레스가 학습과 기억을 담당하는 해마의 신경줄기세포에 스스로를 파괴하는 현상(자가포식 세포 사멸)을 유도한다는 사실을 발견했다.

이번 연구에서는 이러한 죽음의 과정을 제어하는 핵심 유전자가 ‘p53’이라는 사실이 추가로 확인됐다. 해당 유전자는 본래 손상된 세포를 제거해 암 발생을 억제하는 대표적인 ‘죽음의 유전자(세포 사멸 유전자)’로 알려져 있다.

하지만 성체 해마신경줄기세포에서는 p53이 오히려 자가포식 개시 복합체의 작용을 억제해, 신경줄기세포의 죽음을 막는 ‘생존 인자’로 작용하는 역설적인 역할을 수행한다는 게 처음으로 확인됐다.

실제 연구팀이 신경줄기세포에서만 p53을 제거한 쥐를 관찰한 결과, 쥐는 만성 스트레스에 극도로 취약해져 신경줄기세포가 빠르게 죽고 기억 장애와 우울·불안 행동이 훨씬 심각하게 나타났다.

스트레스 호르몬에 노출된 신경줄기세포 내부에서는 자가포식의 핵심 단백질(LC3)이 방어 인자인 p53과 결합해 p53 자체를 분해해 버렸다. 방어막이 사라진 세포는 결국 과도한 자가포식으로 사멸에 이르렀다고 연구팀은 설명했다.

반면 p53을 활성화하는 기존 항암 약물인 ‘RITA’를 저용량 투여하자 약물이 LC3와 p53의 결합을 방해해 스트레스 상황에서도 p53 분해를 성공적으로 막아냈다. 이 약물을 투여받은 쥐는 만성 스트레스 환경에서도 신경줄기세포 사멸이 억제됐으며, 인지 기능 저하와 우울·불안 행동까지 예방됐다.

유성운 DGIST 뇌과학과 교수는 “죽음을 촉진하는 것으로 알려진 p53이 해마 신경줄기세포에서는 반대로 스트레스로부터 세포를 살리는 방어막 역할을 한다는 점을 처음 입증했다”면서 “p53 분해를 억제하는 전략은 기존 항우울제와는 전혀 다른 새로운 개념의 정신질환 치료제 개발로 이어질 수 있다”고 말했다.

한편 연구진은 이번 발견이 새로운 항우울제 개발의 핵심 단서로 인정받아 RITA의 항우울 효능에 대한 국내 및 미국 특허 등록까지 마쳤다고 밝혔다.