6·3 지방선거 당선인 자정쯤 윤곽…격전지는 새벽 3~4시 예상

오는 6·3 지방선거의 첫 개표 결과가 이르면 당일 오후 7시30분쯤 공개될 예정이다. 이르면 자정쯤 당선인 윤곽이 나오기 시작할 것으로 보인다.

1일 중앙선거관리위원회에 따르면 선관위는 선거 당일인 오는 3일 오후 6시20분쯤 개표 개시를 선언할 예정이다. 선관위가 개표 개시 후 투표함을 열면 투표지 분류 과정과 수검표, 계수, 개표상황표 확인, 위원 검열 등의 과정을 거쳐 오후 7시30분쯤 최초 개표 결과가 홈페이지에 공개된다.

후보자들 간의 득표율 격차가 큰 지역은 이르면 자정쯤 당선인 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 다만 후보자 간 득표수 차이가 크지 않은 접전지의 경우는 다음날 오전 3~4시쯤 윤곽이 나올 가능성이 크다.

앞서 2022년 제8회 지방선거의 평균 개표 시간은 약 7시간40분이었다. 다만 제9회 선거인 이번 선거는 지난 지방선거보다 개표 시간이 길어질 가능성이 있다. 2024년 22대 국회의원 선거 때부터 개표과정에 수검표 절차가 추가됐기 때문이다.

당선인은 개표 종료 후 선거구선관위 위원회의에서 결정된다.

당일 투표율은 시·도지사 선거를 기준으로 오전 7시부터 1시간 단위로 공개된다. 오후 1시쯤부터는 관내 사전 및 우편(관외 사전투표, 거소투표) 투표자 수가 포함된 수치가 공개된다. 잠정 투표율은 당일 오후 8시쯤 확정될 예정이며 최종 투표율은 전국 개표 마감 후 확정된다. 제8회 지방선거의 경우 최종 투표율은 50.9%였다.

투표율과 개표 진행 상황은 선거통계시스템(https://info.nec.go.kr)에서 확인할 수 있다. 다만 국회의원 재보궐선거의 선거일 투표율은 별도로 집계되지 않아 개표를 마무리한 후 공개할 예정이다.