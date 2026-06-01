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본문 요약

대구·경북지역 최초의 고소설 문학관이 오는 11월 모습을 드러낸다.

개관 후 전국 연구자와 관람객이 찾는 '고소설의 성지'가 될 것으로 수성구는 기대한다.

수성구는 단순한 전시 공간을 넘어 고소설을 현대적으로 체험하는 문화공간으로 운영할 계획이다.

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대구 수성구에 지역 첫 ‘고소설 문학관’···11월 개관 예정

입력 2026.06.01 11:10

  • 백경열 기자

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고소설 문학관 조감도. 대구 수성구 제공

고소설 문학관 조감도. 대구 수성구 제공

대구·경북지역 최초의 고소설 문학관이 오는 11월 모습을 드러낸다.

수성구는 고소설 특화 거점인 가칭 ‘고소설 문학관’을 이달 중 준공한다고 1일 밝혔다. 이 문학관은 전시물 배치 등이 마무리되는 오는 11월쯤 정식 개관할 것으로 예상된다.

수성구는 사업비 약 29억원을 들여 옛 파동행정복지센터 건물을 리모델링해 지하 1층, 지상 3층(연면적 682㎡) 규모로 문학관을 조성했다. 시민들이 고소설을 쉽고 친근하게 즐길 수 있도록 전시·교육·휴식 기능을 결합한 복합문화공간으로 꾸밀 예정이다.

이 사업은 평생 고소설 연구에 헌신해 온 김광순 경북대 명예교수의 자료 기증을 계기로 추진됐다. 김 교수는 고소설·고시·문집 등 고서류 990종 1210책, 한글가사·제문 등 고문서류 53점, 논문집과 연구총서 등 1만여점에 이르는 방대한 학술자료를 수성구에 기증했다.

기증 자료에는 윤선옥전·정각록 등 유일본과 왕낭전·임시각전 등 희귀본이 포함돼 있다. 개관 후 전국 연구자와 관람객이 찾는 ‘고소설의 성지’가 될 것으로 수성구는 기대한다.

수성구는 단순한 전시 공간을 넘어 고소설을 현대적으로 체험하는 문화공간으로 운영할 계획이다. 고소설 필사본의 미학을 바탕으로 한 서체 연구, 조선시대 전문 낭독가 전기수 재현 프로그램, 서예 교실 등 다양한 시민 참여형 프로그램도 선보인다는 방침이다.

수성구 관계자는 “고소설 문학관이 과거의 기록을 현대 문화콘텐츠로 확장하는 공간이 되길 기대한다”고 말했다.

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