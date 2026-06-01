‘소 한 마리 먹고 가세요’···횡성군, 체험형 미식 여행 운영

11월까지 총 14회 진행

강원 횡성군과 횡성문화관광재단은 지역의 대표 브랜드인 횡성한우와 관광 자원을 결합한 체험형 미식 관광 상품인 ‘소 한 마리 먹고 가세요’ 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.

‘소 한 마리 먹고 가세요’ 프로그램은 오는 11월까지 모두 14회에 걸쳐 운영된다.

이번 프로그램은 단순한 먹거리 소비를 넘어 한우를 중심으로 횡성지역의 주요 관광지와 체험을 연계한 것이 특징이다.

횡성호수 길과 국립 횡성 숲체원 등 횡성지역의 대표 명소를 탐방한 후 횡성한우 모둠 구이 점심 식사를 즐기는 일정으로 구성됐다.

특히 참가자 개인별로 미니 화로가 배치돼 각자의 취향에 맞게 횡성한우 구이를 즐길 수 있다.

한우·더덕·안흥찐빵·어사진미(쌀)·사과·잡곡·토마토·절임 배추 등 횡성 8대 명품을 활용해 정성껏 만든 반찬이 곁들여져 미식의 풍미를 더 한다.

참가자에게는 불고기, 곰탕, 국거리용 고기 등으로 구성된 ‘한우 선물세트’를 기념품으로 증정할 예정이다.

여행 중에 최고급 한우를 맛보고 선물까지 챙길 수 있는 셈이다.

‘소 한 마리 먹고 가세요’ 프로그램 예약과 예매는 ‘로망스투어’ 인터넷 홈페이지를 통해 진행된다.

참가 비용은 1인 기준 9만9000원이다.

원련경 횡성문화재단 관광사업팀장은 “지역이 가진 청정 자원과 명품 브랜드를 연계한 다채로운 체류형 관광 상품을 지속해서 선보여 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다”라고 말했다.