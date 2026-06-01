제주서 출발 ‘준모항’ 크루즈 체험단 모집했더니···‘87대1’ 후끈

2596명 지원···‘제주~부산~상하이’ 일정

제주에서 출발하는 ‘제주 준모항 크루즈 체험단’ 공개 모집이 87대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

제주도는 지난달 18일부터 24일까지 제주에서 출발하는 준모항 크루즈 체험단 공개 모집을 진행한 결과 15팀(30명) 선발에 총 1298팀(2596명)이 지원했다고 1일 밝혔다.

준모항은 모항과 기항의 혼합 형태로, 모항에서처럼 여행객을 모집해 태운 후 크루즈 여행을 시작하고 끝낼 수 있는 방식을 뜻한다.

기존의 국내 크루즈 수요는 대부분 해외로 이동한 뒤 크루즈 여행을 시작하는 ‘플라이 앤 크루즈(Fly & Cruise)’ 방식을 이용해야 했다. 반면 준모항인 제주 강정항에서는 해외로 나가지 않고 바로 크루즈에 승선하는 상품이 운영 중이다.

특히 올해 체험단은 지난해(12팀·24명)보다 모집 인원을 6명 늘렸다. 1인당 지원금도 지난해 80만원에서 올해 108만원으로 인상했다. 총 승선비 190만원의 약 57%에 해당하는 금액이다. 개인 비용과 선내 팁 등은 참가자가 직접 부담한다.

도는 지난달 26일 경찰 입회하에 무작위 추첨으로 체험단 15팀(30명)을 최종 선발하고 개별 통보를 마쳤다.

선발된 체험단은 오는 22일 강정항에서 13만6000톤급 대형 크루즈 ‘아도라 매직시티호’에 탑승한 후 26일까지 4박5일 일정으로 부산과 중국 상하이를 방문한다. 상하이 하선 후 1박을 보낸 뒤 항공편을 통해 제주로 복귀할 예정이다.

도 관계자는 “지난해 운영된 상품에서는 제주 출발 후 일본, 중국 상하이를 거쳐 다시 제주에 도착하는 일정이었으나 중일 갈등으로 인해 일본을 방문하지 못하게 되면서 제주 도착 일정이 변경됐다”고 설명했다.

이번 참가자들의 만족도 조사 결과와 체험 후기는 향후 준모항 운영 개선과 기항 프로그램 개발에 활용된다.

올해 들어 5월 말까지 크루즈를 통해 제주를 찾은 관광객은 25만명으로 집계됐다. 현재 추세를 고려할 때 올 한 해 크루즈 관광객은 80만명에 달할 것으로 전망된다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “지난해 자동심사대 38대를 도입해 출입국 시간을 단축하고, 크루즈 선석 배정 시스템을 구축해 여행사 등 크루즈 관련 업계의 업무 효율성도 높였다”면서 “특히 준모항 크루즈에 대한 도민과 국민의 관심을 반영해 내년에는 체험단 인원과 지원 규모를 더욱 확대할 방침”이라고 말했다.