가축농가 시원하게…충북도, 가축농가 여름철 자연재해 대비 사업 추진

충북도는 여름철 폭염과 국지성 호우로 인한 축산농가의 가축 피해를 예방하고 경영 안정을 돕기 위해 80억 원 규모의 자연재해 대비 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

충북도에 따르면 도내에서 최근 2년간 폭염으로 199농가에서 60만6230마리의 가축 폐사 피해가 발생한 것으로 나타났다. 이 중 90% 이상이 땀샘이 없어 더위에 취약한 닭·오리·메추리 등 가금류에 집중됐다.

집중호우로 인한 피해도 크다. 2024년 가축 폐사와 유실, 축사 파손 등 27건의 피해가 발생했고, 지난해에도 7건의 유사한 피해가 났다.

충북도는 4개 사업에 약 80억 원을 투입해 축산농가 재해 예방에 나선다. 가축재해보험 지원(1440호),가축 기후변화 대응시설 지원(30호), 축사 지붕 열차단 도포제 시범사업(50호), 축사 전기안전시설 개보수 지원(26호) 등이다.

또 폭염 피해가 큰 가금류 농가를 중심으로 축사 환기시설과 급수시설을 사전 점검하고, 폭염특보 발령 시 시군과 농협·축협을 통해 농가에 긴급 관리요령을 안내할 계획이다.

집중호우에 대비해 저지대 축사와 침수 우려 지역을 중심으로 배수로 정비, 축대·지붕·벽체 점검, 사료 보관시설 침수 예방, 전기시설 누전 점검, 비상발전기 작동 여부 확인 등도 점검한다.

충북도 관계자는 “폭염이 장기화되고 국지성 호우가 잦아지면서 축산농가의 대비가 중요하다”며 “가금류는 밀식 사육을 자제해 평시 대비 70~80% 수준으로 입식하는 등 여름철 관리수칙을 지켜달라”고 말했다.