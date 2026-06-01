서울 광나루역 인근에 ‘하이브리드 목구조’ 국제경기장 생긴다

장기간 방치돼 온 서울 광진구 광장동 체육시설부지에 태권도 등 투기종목 국제경기를 열 수 있는 ‘하이브리드 목구조’ 다목적 국제경기장이 들어선다.

서울시는 광장동 복합체육시설 건립사업 설계공모에 출품된 28개 작품 가운데 가와종합건축사무소·건축사사무소 이색·디디건축사사무소가 공동 응모한 작품을 최종 당선작으로 선정했다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 광장동 한강변 체육시설부지에 국제경기 개최가 가능한 전문체육시설과 생활체육·문화 기능을 결합한 공간을 조성하는 사업이다. 5만916㎡ 규모인 해당 부지는 1978년 도시계획시설(운동장)로 지정됐지만 오랫동안 개발이 지지부진했다. 2003년 체육시설부지로 바뀌어 구민체육센터, 청소년수련관, 공연장이 들어섰지만 부지 상당 부분은 미개발 상태로 남아 있다.

서울시는 2020년 체육시설부지 개발 추진계획을 수립했다. 지난해 7월 중앙투자심사를 통과해 사업 추진에 탄력이 붙었다.

복합체육시설은 국제 기준을 충족한 전문체육시설과 체육 부대시설, 편익시설, 공영·부설주차장 등으로 구성된다. 전문체육시설은 태권도·유도·레슬링 등 투기종목 국제경기 개최와 선수 훈련이 가능한 시설로 조성한다. 경기가 없는 날에는 주민 생활체육과 문화공연 용도로 활용할 예정이다.

최종 당선작은 국내 대규모 건축물에서 보기 드문 ‘하이브리드 목구조’ 원형 경기장을 제안했다. 대형 경기장을 짓는 데 목재를 적극 사용하는 방식이다. 심사위원회는 복합체육시설 완성도와 공공성, 부지 내 기존 시설 및 외부공간 통합 전략을 종합적으로 평가해 당선작을 선정했다.

서울시는 “세련된 조형미를 갖추고 공공공간을 입체적이고 연속적으로 엮어내 개방감을 극대화한 점이 높은 평가를 얻었다”고 말했다. 심사위원회는 목구조 도입과 관련해 “미학적·조형적 완성도를 보여주는 동시에 실현 가능성도 확보하고 있다”고 평했다.

서울시는 총 사업비 1999억원을 전액 시비로 투입한다. 당선자와 설계계약을 체결한 뒤 18개월간 설계를 거쳐 2028년 4월 착공, 2031년 8월 준공을 목표로 사업을 추진한다.