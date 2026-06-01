경남도, 어민과 함께 하는 ‘4도 3어촌’ 체험단 모집

경남도는 실제 어업인들과 함께 바다로 나가는 ‘4도 3어촌’ 어선어업 체험 행사 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.

‘4도 3어촌’은 경남도가 2024년 전국 최초로 선보인 귀어귀촌을 유도하는 행사이다.

이 행사는 도시민에게 경남 바다의 매력을 알리기 위해 나흘은 도시에서 생활하고 사흘은 어촌에서 머무르며 어업과 어촌 생활을 체험하는 방식으로 운영된다.

특히 기존 단순 갯벌 체험이나 조개 줍기 중심의 단순 체험 수준을 넘어, 현지 어업인의 어선에 승선해 조업 과정을 경험하는 ‘최고급형 생활 체험’이 특징이다.

올해 프로그램은 총 2회에 걸쳐 운영된다. 6월에는 어선어업 체험, 9월에는 양식업 체험 행사가 각각 진행될 예정이다. 첫 번째 프로그램인 어선어업 체험은 6월 19일부터 21일까지 2박 3일간 사천 중촌마을 일원에서 열린다.

참가자로 선정되면 어선어업 이론, 위판장 경매, 통발 어구 제작·실습 또는 체험, 선외기 운전법 등 어업인의 일상을 그대로 경험하게 된다. 또 수십 년 경력의 베테랑 선장들이 멘토로 참여해 어선 운항 기술과 귀어 시 꼭 알아야 할 실전 정보도 생생하게 들려줄 예정이다.

신청 대상은 경남도 귀어귀촌에 관심 있는 만 18세 이상 도시민이며, 신청 기간은 6월 1일부터 6월 10일까지다. 모집 인원은 접수 기준 선착순 10명으로 참가비는 무료이며 숙식도 제공된다. 신청 방법은 경남도 귀어귀촌지원센터 누리집에서 신청하면 되면 된다.

전년도 한 참가자는 “어업에 대한 막연한 생각을 하고 있다가 이번 체험을 통해 귀어 후 경제활동 등 생계를 유지할 방법과 실질적인 자신감을 얻어 귀어·귀촌에 대한 구체적인 계획에 도움이 됐다”라고 말했다.