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잠잠했던 ‘부동산 엑스’ 다시 꺼낸 이 대통령…“망국적 부동산 공화국 탈출할 것”

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이재명 대통령이 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"면서 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령이 부동산과 관련한 게시물을 엑스에 올린 것은 지난달 21일 이후 11일 만이다.

이 대통령은 직접 "부동산과의 심리전을 치른다"고 할 정도로 엑스에 부동산 정책 관련 게시물을 빈번하게 올려왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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잠잠했던 ‘부동산 엑스’ 다시 꺼낸 이 대통령…“망국적 부동산 공화국 탈출할 것”

입력 2026.06.01 11:24

  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 종로구 삼청동 주민센터를 찾아 투표하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령이 1일 “부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다”면서 “망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것”이라고 밝혔다. 6·3 지방선거와 이재명 정부 출범 1년을 앞두고 부동산 문제 해결의 의지를 재피력한 것으로 보인다.

이 대통령은 이날 엑스에 ‘최대 40억 포상금에 신고 폭주…부동산 탈세 제보 10건 중 8건 수도권’이란 제목의 언론 기사를 공유하며 이같이 언급했다. 해당 기사에는 국세청 신고센터 출범 후 5개월 동안 780건의 탈세 의혹 제보가 접수됐으며 80%가 수도권에 집중돼 있다는 내용 등이 담겼다.

이 대통령이 부동산과 관련한 게시물을 엑스에 올린 것은 지난달 21일 이후 11일 만이다. 이 대통령은 직접 “부동산과의 심리전을 치른다”고 할 정도로 엑스에 부동산 정책 관련 게시물을 빈번하게 올려왔다. 최근 들어서는 횟수가 줄었는데 이날 글을 계기로 ‘부동산 엑스’를 재개하는 듯한 모양새다. 지난달 10일 다주택자 양도소득세 중과가 재개된 이후 이 대통령이 엑스에 올린 부동산 관련 글은 ‘사실상 갭투자허용 주장은 소위 억까(억지 비난)에 가깝습니다’(5월11일)와 ‘중국인의 강남 아파트 944채 긴급매수 기사는 가짜뉴스’(5월22일) 등 2건이 전부였다.

특히 오는 3~4일 6·3 지방선거 투표일과 이재명 정부 출범 1년이 겹치면서 정부 정책 성과나 중점 추진사항들을 알리는 미디어로 이 대통령의 엑스 계정이 활용되고 있는 것으로 보인다.

최근 들어 이 대통령은 엑스를 통해 스타벅스의 탱크데이·사이렌 이벤트와 일간베스트저장소 회원의 고 노무현 대통령 조롱 등에 대한 엄중 경고, 한국형 핵추진잠수함 개발 기본계획 소개, 국세청 체납관리단의 활동 격려, 부산 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고 등 다양한 분야를 아우르며 정책 성과를 알리거나 정책 방향을 제시해왔다.

이 대통령이 지난달 30~31일 연이어 올린 투표 참여 독려 글을 두고는 야당의 반발이 나오기도 했다.

이 대통령은 전날 엑스에 “투표 포기는 국민을 속이는 자들에게 기회를 주는 것”이라며 “이 말이 불편한 정치인이나 정치집단이 있다면 그들이 바로 주권자가 투표로써 극복해야 할 구태 기득권자들”이라고 올렸다. 그는 “선출된 그들이 내 삶을 풍요롭게 만드는 충직한 머슴이 될지, 세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 악성 지배자가 될지는 주권자의 손에 달려있다”고도 말했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이를 두고 페이스북에 “악성 지배자, 구태 기득권자 등 온갖 공격을 다 동원했다. 선거판이 불리해지자 또다시 국민을 갈라치려는 것”이라며 “지금 대한민국의 악성 지배자가 도대체 누구이냐”고 적었다.

영문번역(English Translation)
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