김정은, 딸 주애와 신의주 온실 농장 방문…지방 발전 정책 부각

김정은 북한 국무위원장이 지난달 31일 딸 주애와 함께 평안북도 신의주 위화도 지구에 건설된 대규모 온실 농장을 방문했다. 김 위원장이 이곳을 찾은 것은 지난해 2월 착공식 이후 8번째로, 자신의 역점 사업인 지방 발전 정책의 성과를 부각하려는 의도로 풀이된다.

북한 주민들이 보는 노동신문은 1일 김 위원장이 전날 신의주온실종합농장을 찾아 현지 지도했다고 보도했다. 김 위원장은 농장 내 1150여동의 온실에서 채소 수십 종이 매일 수백t씩 수확돼 고아원과 초등학교, 상점에 보내지고 있다는 보고를 받고 만족을 표했다고 신문은 전했다.

김 위원장은 “남새(채소) 생산에서는 에너지 소비를 최소화하면서도 작물들의 품종별 생육 조건에 따르는 효율적인 적정 환경을 보장해 원가를 낮추고 사계절 남새를 재배하도록 하는 것이 절실한 문제”라고 했다. 김 위원장은 또 “농산 작업의 기계화 비중을 늘리고 운반 수단의 자동화를 실현하라는 것은 당에서 요구하는 중요한 정책적 문제”라고 했다고 신문은 보도했다.

김 위원장은 지방 발전 정책에 따라 온실 농장지구에 새로 건설되고 있는 보건시설과 종합봉사소, 남새종합가공공장 건설장도 돌아봤다. 신문은 이들 시설의 공사가 50%가량 진척됐다고 전했다. 김 위원장은 “이 대상들까지 완공되게 되면 위화도 지구는 새 시대 지방 변천의 본보기, 표준으로 또다시 이름을 올리게 될 것”이라고 했다. 김 위원장은 위화도의 유채꽃밭도 돌아보고 생태환경 보호 사업도 강조했다.

김 위원장은 착공식을 포함해 지난해에만 다섯 차례 이곳을 방문했고, 올해도 새해 첫 현지 지도로 찾은 뒤 이번까지 세 차례 방문했다. 북한은 2024년 여름 대규모 수해를 입은 신의주 위화도 일대에 여의도 면적 1.5배 수준의 대형 온실 농장을 조성하며 인민 중시 및 지방 발전 정책의 대표 사례로 선전해 왔다.

이날 김 위원장의 방문에는 딸 주애와 배우자 리설주도 동행했다. 보도 사진을 보면 주애는 김 위원장 바로 뒤에서 시설 등을 둘러봤다. 리설주는 당 간부들보다도 더 뒤에서 떨어져 동행했다. 신문은 기사 본문에는 주애의 동행 사실을 언급하지 않았다. 양무진 북한대학원대 석좌교수는 “김주애 동행 관련 사진은 있되 보도 내용에 없는 것은 존재감은 보여주되 (후계자) 공식화까지는 아직 다소 부담감이 있다는 방증”이라고 했다.