단양 문 닫은 ‘어상천 군립 어린이집’, 귀농·귀촌 보금자리 된다

원아 수 감소로 문을 닫은 충북 단양의 군립어린이집이 자녀를 둔 귀농·귀촌인의 보금자리로 새롭게 태어난다.

충북 단양군은 어상천 초등학교 인근에 공공임대주택 5가구를 건립할 계획이라고 1일 밝혔다.

15억 원의 예산이 투입되는 이번 사업은 2024년 3월 원아 수 감소로 폐원한 군립 어린이집 건물을 새로 단장해 아동·가족 친화형 주거 공간으로 재정비하는 방식으로 추진된다.

오는 12월 준공되는 공공임대주택은 440㎡ 1층 규모다. 이곳에는 72㎡형 2가구, 76㎡ 2가구, 137㎡ 1가구 등이 들어설 예정이다.

단양군은 신축 대신 기존 유휴 공간을 활용해 예산을 절감하고, 어린이집 건물 특유의 보육·놀이 공간 구조를 살려 어린 자녀를 둔 가구에 맞춤형 평면 설계와 안전한 정주 환경을 제공한다는 계획이다.

단양군은 입주 우선순위는 초등학생 자녀를 둔 외지 가구로 지정할 예정이다. 올 하반기 구체적인 입주 조건과 임대료 등 세부 사항을 확정한다.

이번 사업은 학령인구 감소로 어려움을 겪는 농촌 학교와 지역사회에 새로운 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.

어상천 초등학교는 매년 학생 수가 줄면서 올해 전교생이 10여 명에 불과해 폐교위기에 놓여있다.

앞서 지난 2월 군은 비슷한 처지에 놓인 가평초등학교 인근에 총사업비 80억 원의 사업비를 들여 4층 규모의 공공임대주택(18가구)을 건립했다.

단양군 관계자는 “이번 사업은 방치될 수 있는 폐원 시설을 활용해 학교와 마을이 상생하는 주거·교육 결합 모델을 확장했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 정주 환경 조성을 위해 생활 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.