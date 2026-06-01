[속보]한화에어로스페이스 대전사업장서 폭발 신고···대응 1단계 발령

1일 오전 11시쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발로 추정되는 사고가 발생했다는 신고가 119에 접수됐다.

119에는 “폭발음이 들렸다”거나 “연기가 많이 난다”는 등의 신고가 다수 접수됐다.

소방당국은 오전 11시18분쯤 대응 1단계를 발령하고, 현장에 출동해 진화작업을 벌이고 있다.

아직까지 인명 피해 여부는 확인되지 않고 있다.