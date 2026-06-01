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강원 양양~중국 연길 잇는 부정기편 하늘길 개설

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본문 요약

강원도는 양양국제공항 활성화와 여름 휴가철 항공교통 편의를 위해 양양과 중국 연길을 잇는 부정기 노선을 운항한다고 1일 밝혔다.

이번 노선은 강원도 내 여행사가 항공기를 임차해 투입하는 방식으로 운영된다.

강원도는 이번 노선 운항을 계기로 지역 여행사와의 협력 체계를 더 강화하고, 향후 필리핀과 베트남 등 동남아 국가를 대상으로 한 국제선 부정기 노선 운항도 확대할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강원 양양~중국 연길 잇는 부정기편 하늘길 개설

입력 2026.06.01 11:32

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6월 17일~7월 22일 총 11회 운항

양양국제공항 전경. 양양군 제공

양양국제공항 전경. 양양군 제공

강원도는 양양국제공항 활성화와 여름 휴가철 항공교통 편의를 위해 양양과 중국 연길을 잇는 부정기 노선을 운항한다고 1일 밝혔다.

이번 부정기 노선에는 티웨이항공의 189석 규모 항공기가 투입된다.

오는 17일부터 7월 22일까지 모두 11회(수·토요일) 운항할 예정이다.

현재까지 전체 좌석의 약 70%가 예약된 상태다.

이번 노선은 강원도 내 여행사가 항공기를 임차해 투입하는 방식으로 운영된다.

강원도는 이번 노선 운항을 계기로 지역 여행사와의 협력 체계를 더 강화하고, 향후 필리핀과 베트남 등 동남아 국가를 대상으로 한 국제선 부정기 노선 운항도 확대할 계획이다.

또 중·장기적으로 계절성 부정기편의 내·외국인 탑승률과 운항 성과, 이용객 만족도 등을 종합적으로 분석해 향후 정기편 전환 여부도 검토할 방침이다.

이동희 강원도 관광국장은 “한국공항공사를 비롯해 여행사 등과의 협업 체계를 더욱 강화해 국제선 정기편 취항을 적극 유도하겠다”며 “양양공항을 활성화하기 위해 파라타항공의 국제선 정기·부정기편 취항도 정책적으로 지원할 방침”이라고 말했다.

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