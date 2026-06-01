편의점 3사, 월드컵 앞두고 치킨·맥주 등 할인행사

2026 FIFA 북중미 월드컵 개막이 열흘 앞으로 다가온 가운데 편의점 업계가 1일 치킨, 맥주 등에 대한 할인 행사에 나섰다.

GS25는 한국 축구 국가대표팀 예선 경기가 열리는 오는 12일, 19일, 25일에 맞춰 치킨·피자·맥주·안주류를 할인 판매한다. 치킨은 한국 경기 전날 오후 8시부터 경기 당일까지 순살 프라이드, 통모짜 치즈치킨, 한마리 후라이드 치킨 등 3종을 50% 할인한다. 버팔로윙스틱 제품은 원 플러스 원(1+1)으로 판매한다. 고피자는 오는 12일과 19일 고피자 2판 이상 구매 시 40% 할인, 25일에는 50% 할인한다.

국민·신한카드 결제 고객은 이번달에 인기 맥주 7종을 6캔 1만2000원에 살 수 있다. 카카오페이로 맥주 번들 상품 구매시 20% 페이백 혜택을 제공한다. 안주는 이날부터 오는 15일까지 육포, 쥐포 등 30여종에 대해 2개 구매 시 50% 할인한다. 청년층 고객 비중이 높은 GS25 홍대레드로드점은 이날부터 다음달 19일까지 스포츠 축제 분위기를 적용한 디자인으로 단장한다. GS더프레시는 한국 경기 당일 ‘우리동네GS’ 앱 사전 예약을 통해 타임딜 행사를 한다.

CU는 맥주, 하이볼, 아이스크림, 즉석 원두커피 등을 6월 한 달 동안 할인한다. 국산 맥주 가운데 한맥과 켈리를 8캔 1만6000원에 판매하고, 수입 맥주인 아사히는 6캔 1만2000원대에 판매한다. 맥주 행사 상품은 네이버페이 머니·포인트로 결제하면 추가로 2000원을 할인한다. 짐빔 하이볼 피치 제품은 4캔 9000원이다.

프리미엄 아이스크림 하겐다즈 전 상품은 2개 이상 구매시 최대 50% 할인한다. 비비빅, 누가바, 바밤바 등 빙그레 인기 아이스크림 11종은 10개 5000원대로 구매할 수 있다. 즉석 원두커피 제품과 샌드위치, 햄버거, 냉장 디저트 상품을 함께 구매할 경우 행사카드 결제 할인 혜택을 적용한다.

세븐일레븐은 즉석치킨·피자 등 20여종에 대한 할인 행사를 한다. 점보닭다리와 단팥찹쌀도넛은 투 플러스 원(2+1) 행사를 진행한다. 버팔로윙봉은 2000원 할인한다. 세븐일레븐 앱을 이용해 즉석치킨을 주문하면 최대 4000원 할인 혜택을 적용한다. 즉석피자 한 판을 구매할 경우 콜라를 무료로 증정하고, 조각피자는 원 플러스 원(1+1)으로 판매한다.

세븐일레븐은 카카오페이머니 결제시 통넓적다리치킨스테이크와 대왕지파이를 20% 할인된 가격에 판매한다. 오는 12일부터는 후라이드한마리720g을 30% 할인 판매한다.