‘물폭탄’ 등 피해 지역 복구 85%···“우기 전 복구 어려운 지역은 주민대피 계획 수립”

지난해 산불이나 호우 등 피해를 입은 지역의 복구율이 85%를 넘어섰다. 정부는 이달 말 본격적인 우기를 앞두고 완전 복구가 어려운 지역은 주요 공정을 우선 진행하되, 인근 지역 주민들의 대피 계획을 수립하기로 했다.

1일 행정안전부에 따르면 지난해 재해를 입어 복구가 진행 중인 9104건 중 5월 말 기준 7747건(85.1%)이 완료됐다. 복구 사업 완료율은 2023년 대비 25.0%포인트, 2024년 대비 21.1%포인트 높은 수치로, 예년보다 빠르게 재해복구사업이 진행 중이라고 행안부는 설명했다.

행안부는 또 지난해 대규모 피해가 발생한 지역을 중심으로 사업장 30곳을 선정해 표본점검을 실시하는 등 지난 4월부터 재해복구사업 추진 현황과 사업장 안전관리 실태를 집중 점검했다.

지난해 7월 영남권을 중심으로 내린 집중호우로 인해 당월에만 24명이 사망 또는 실종되고 33명이 다쳐 총 57명의 인명피해가 발생했다. 이로 인한 피해액은 1조원이 넘고 복구비로 2조7000억원 넘게 투입됐다.

행안부는 “점검 결과 우기 전까지 사업 마무리를 위한 철저한 공정관리, 토지수용 등 행정절차 신속 이행, 사업장 사고 예방을 위한 안전시설 보강 등 지적사항을 관리청에 통보했다”고 설명했다.

행안부는 이번 점검에서 지적된 내용이 보완될 때까지 지속적으로 관리하며, 우기 전 완공이 어려운 대규모 사업장은 주요 공정을 우선적으로 완료하도록 독려할 방침이다.

특히 사업장 인근에 거주하는 주민 안전을 위해 위험기상에 대비한 주민대피 계획을 수립하고, 하천 흐름을 방해할 수 있는 가설 시설물은 우기 전까지 반드시 철거하도록 했다.

김광용 재난안전관리본부장은 “과거 피해가 발생했던 지역에 또다시 집중호우로 인한 피해가 반복되지 않도록 우기 전까지 재해복구사업을 최대한 마무리하도록 관리하겠다”며 “복구사업이 진행 중인 곳은 주변 인명피해가 발생하지 않도록 사업장 안전관리에도 철저를 기하겠다”고 말했다.