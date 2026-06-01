창간 80주년 경향신문

테슬라 인기가 이 정도? 자동차 온라인 주문 1년 전보다 154%↑

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

온라인 쇼핑 거래액이 1년 전보다 10% 늘어 두 달 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다.

전체 소비를 보여주는 소매판매액에서 온라인쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 30.2%로 역대 최고치를 기록했다.

온라인 쇼핑액이 많이 늘어난 것은 테슬라 등 전기차 판매 증가의 영향이 컸다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

테슬라 인기가 이 정도? 자동차 온라인 주문 1년 전보다 154%↑

입력 2026.06.01 12:00

수정 2026.06.01 13:38

펼치기/접기
  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

테슬라 로고. 로이터 연합뉴스

테슬라 로고. 로이터 연합뉴스

온라인 쇼핑 거래액이 1년 전보다 10% 늘어 두 달 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다. 테슬라 전기차가 인기를 끌면서 온라인 자동차 거래액이 155%나 늘어난 영향이다.

국가데이터처가 1일 발표한 ‘4월 온라인쇼핑동향’을 보면, 총 온라인쇼핑액은 24조1280억원으로 1년 전보다 10% 증가했다. 전월(13.4%)에 이어 두 달 연속 두 자릿수 증가한 것으로 쇼핑액은 역대 4번째로 많았다.

전체 소비를 보여주는 소매판매액에서 온라인쇼핑 거래액이 차지하는 비중은 30.2%로 역대 최고치를 기록했다.

온라인 쇼핑액이 많이 늘어난 것은 테슬라 등 전기차 판매 증가의 영향이 컸다. 자동차 및 자동차용품 거래액은 1조478억원으로 전년 동기보다 154.8%(6366억원)이나 늘어났다. 2021년 5월(187.7%) 이후 4년 11개월 만에 가장 큰 증가율로, 두 달 연속 세 자릿수 증가했다. 데이터처 관계자는 “수입 전기차가 온라인에서 구매가 가능한데, 지속해서 구매가 늘어난 영향”이라고 설명했다.

테슬라는 판매가 온라인에서만 이뤄지는 것으로 유명하다. 테슬라의 ‘모델Y’가 4월 9328대 판매돼 전 차종 중 국내 판매량 2위를 기록할 정도로 인기를 끌면서 온라인 자동차 거래액도 증가한 것이다.

음식료품 거래액은 할인 행사 등의 영향으로 9.6%(2946억원) 늘었고 음식배달 등 음식서비스는 7.8%(2521억원) 늘었다. 데이터처는 배달의민족과 쿠팡이츠 간 마케팅 경쟁 등으로 음식서비스 금액이 늘어났다고 설명했다.

전월 20.3% 늘었던 여행 및 교통서비스는 3.7% 증가해 증가율이 크게 쪼그라들었다. 데이터처 관계자는 “항공권 구매 금액 감소가 있어 유가 상승 영향이 일부 있었을 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글