박상용 “장관이 그러시면 안 된다” 무기한 직무정지 반발…법무부 “비위 중대해 적법 조치”

법무부가 1일 쌍방울 대북송금 의혹 수사 관련 비위로 감찰을 받는 박상용 인천지검 부부장검사의 직무정지 기간 연장에 대해 “비위의 정도가 중대하다”며 “무기한 직무정지가 아니라 징계 의결 시까지 직무가 정지된 것”이라고 설명했다. 박 검사는 “위법한 처분을 철회해달라”며 반발하고 있다.

법무부는 이날 언론 공지를 통해 “과거에도 법무부 장관은 검사의 직무가 정지된 상태에서 검찰총장이 징계 청구한 경우 징계위원회 의결 시까지 직무를 정지했다”며 “검사징계법에 따라 적법하게 징계 절차 진행 중 직무정지를 명하게 된 것”이라고 밝혔다.

법무부는 지난달 28일 박 검사에게 정성호 법무부 장관 명의로 “2026년 6월6일부터 별도 발령 시까지 직무집행 정지를 명함”이라는 내용의 공문을 보냈다. 검사징계법에 따르면 법무부 장관이 검찰총장의 요청을 받아 검사를 직무정지할 경우 최대 기간은 2개월이다. 하지만 법무부 장관이 직접 징계 혐의자에게 직무정지 명령을 할 경우는 기간 제한 규정이 없다.

정 장관은 지난달 6일 구자현 검찰총장 직무대행의 징계 청구를 받아 박 검사의 직무를 정지했다. 대검은 박 검사가 대북송금 사건을 수사하면서 부당하게 자백을 요구하고, 수사과정 확인서를 작성하지 않았으며, 피의자에게 외부 음식물을 제공했다고 밝혔다.

법무부가 대검이 청구한 징계 수위인 정직 2개월보다 무거운 징계를 청구할 가능성이 제기된다. 지난 26일에는 약 1년간 공석이었던 법무부 감찰관을 임용했다. 박 검사가 소속된 인천지검도 박 검사의 국회 증인 선서 거부 혐의 등에 대해 별도 감찰 중이다.

법무부는 박 검사에 대해 “필요한 진술을 얻기 위해 적법절차를 반복적으로 위반하고, 관련 없는 사건을 수사해 피의자를 압박하고, 변호인에게 수사의 공정성을 의심하게 할 만한 언행을 했다는 것으로 그 비위의 정도가 중대하다”며 “법무부 장관은 징계혐의자가 계속 수사 및 사건처리 등 검사로서의 직무를 수행할 경우 검찰의 직무집행에 대한 공정성, 사건 관계인의 신뢰에 부정적 영향을 미칠 우려가 높다고 판단했다”고 밝혔다.

박 검사는 전날 자신의 페이스북에 직무정지 공문을 공개한 뒤 정 장관을 향해 “무기한 직무정지는 위법하다”며 “철회해 주시라”고 요구했다. 박 검사는 “정직 2개월이 청구된 사안에서 무기한 직무정지를 하는 것은 비례원칙에 현저히 벗어나는 것”이라며 “장관이 징계 절차를 공정하게 하지 않고 정치적 유불리에 따라서 한다면 정치적 중립성 위반”이라고 비판했다.

박 검사는 페이스북을 통해 지난달 29일 정 장관에게 직무정지 처분 철회를 요청하는 청원서를 제출했다고도 밝혔다. 박 검사는 “국민의 기본권 보호와 직결된 검사의 수사권이 법적 근거가 불분명한 행정처분으로 제한되는 상황은 법치주의의 근간을 흔드는 일”이라며 “법무장관께서 그러시면 안 된다”고 적었다.