경찰 “서소문고가 사고 관련 시공사 측 4명 입건”···“압수수색 선거개입 아냐”

경찰이 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 업무상과실치사 혐의로 시공사 측 안전관리자 4명을 입건해 수사하고 있다.

박정보 서울경찰청장은 18일 서울 종로구 서울경찰청에서 연 정례 기자간담회에서 “시공사의 안전관리자 4명을 업무상과실치사 혐의로 입건해 수사를 진행하고 있다”며 “현재는 현장 감식과 압수수색을 통해 확보한 자료들을 정밀 분석하고 있다”고 말했다. 입건된 이들은 현장소장급과 안전관리 책임자들인 것으로 전해졌다

서울경찰청은 지난 26일 붕괴 사고 발생 직후 광역수사단 광역범죄수사대에 55명 규모의 전담수사팀을 꾸려 수사에 나섰다. 지난 27일 국립과학수사연구원과 산업안전보건공단 등 관계 기관과 합동 현장감식을 진행하고, 지난 29일 시공사인 (주)흥화와 서울시 등 7개소를 압수수색했다.

경찰은 아직 피의자 조사를 진행하진 않았다. 박 청장은 “관련 자료들을 분석하고 나서 필요한 조사를 하는 게 맞다”고 말했다. 감리 회사인 수성엔지니어링과 서울시 관계자 등에 대한 소환 조사 가능성도 거론된다. 박 청장은 관련 질문에 “모든 가능성을 열어놓고 수사하고 있다”며 “일단 자료 분석을 하고 필요한 수사가 진행될 것”이라고 답했다..

박 청장은 지난 29일 서울시에 대한 경찰 압수수색을 “선거 개입”으로 비판한 오세훈 서울시장 발언에 “동의할 수 없다”고 선을 그었다. 박 청장은 “초창기 증거 확보가 굉장히 중요하다”며 “최대한 빠른 시간 내에 압수수색을 통해 자료를 확보하는 게 사건 수사의 성패를 가늠하는 중요한 요소”라고 말했다. 그는 “다른 고려 없이 순수하게 수사적 측면에서 압수수색을 했다”고 했다.

경찰은 수사 과정에서 공사 관계자들의 과실 여부 등을 중점적으로 살펴볼 계획이다. 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 여부는 고용노동부가 수사하고 있다.