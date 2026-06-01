전남 해변·섬·숲·미식 잇는 ‘남도한바퀴’···여름 코스 14개 출시

전남도는 여름철을 맞아 관광지 순환버스 ‘남도한바퀴’ 여름 여행코스 14개를 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.

남도한바퀴는 버스를 타고 전남지역 관광명소와 축제장을 한 번에 둘러보는 전남도 대표 관광상품이다. 6~8월 운행하는 이번 여름 여행코스는 전남의 여름 정취를 만끽할 14개 코스로 구성됐다.

주요 코스는 순천 선암사와 광양 불고기거리·요트체험, 장성 백양사와 영광 굴비거리·백수해안도로·칠산타워, 목포 국립해양유물전시관·북항 회타운·목포해상케이블카·김대중 노벨평화상기념관 등이다.

화순 적벽과 담양 관방제림·국수거리·죽녹원·메타세쿼이아 가로수길을 잇는 코스, 여수 흥국사·교동 수산시장·오동도·아쿠아플라넷 코스, 고흥 분청박물관·녹동항 회타운·금당팔경 유람선 여행 코스도 포함됐다.

이용 요금은 코스별 최저 1만2900원부터다. 올해 들어 5월까지 남도한바퀴 이용객은 1만500명을 넘어섰다. 고유가 속 비교적 낮은 비용으로 전남 곳곳을 여행할 수 있는 점이 장점으로 꼽힌다. 문의와 예매는 남도한바퀴 누리집과 콜센터로 하면 된다.

오미경 전남도 관광과장은 “이번 여름코스는 시원한 해변과 섬, 숲과 정원, 해양레저, 남도미식 등 최고의 여름 여행지로 구성했다”며 “올여름 남도한바퀴와 함께 전남 곳곳을 누비며 행복한 추억 만드시길 바란다”고 말했다.