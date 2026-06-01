나이 들수록 뿌옇게 변하는 시야···눈부심까지 심해지면 ‘백내장’ 검사받으세요

6월은 백내장의 위험성과 조기 검진의 중요성을 알리기 위해 제정된 ‘백내장 인식의 달’이다. 백내장은 노년층에서 흔하게 발생하는 눈 질환으로, 단순한 노안으로 여기고 지나치기 쉬우므로 정확한 검사를 통해 눈 상태를 확인하는 것이 중요하다고 전문가들은 조언한다.

백내장은 눈 속 수정체가 혼탁해지면서 사물이 안개가 낀 것처럼 흐려 보이는 질환이다. 수정체는 카메라 렌즈처럼 빛의 초점을 맞추는 역할을 하는데, 노화나 질환, 외상 등의 영향으로 투명성을 잃게 되면 시력이 떨어지게 된다. 일반적으로 60세 이상에서는 약 70%, 70세 이상에서는 약 90%가 백내장을 경험하는 것으로 알려져 있다.

황형빈 가톨릭대 인천성모병원 안과 교수는 “백내장은 대부분 노화와 함께 서서히 진행되기 때문에 초기에는 증상을 자각하지 못하는 경우도 많다”며 “시력 저하나 눈부심이 반복되면 단순한 노안으로 넘기지 말고 정확한 검진을 받아보는 것이 좋다”고 말했다.

백내장의 가장 흔한 원인은 노화다. 당뇨병, 포도막염 같은 안질환이나 외상, 자외선 과다 노출, 흡연, 과음 등도 영향을 줄 수 있다. 스테로이드 계열 약물을 장기간 사용하는 경우에도 발생 위험이 커질 수 있다. 드물게는 선천적으로 발생하기도 한다. 황 교수는 “백내장은 노화 외에도 다양한 전신 질환과 생활습관 요인이 영향을 미칠 수 있다”며 “특히 당뇨병 환자나 스테로이드 약물을 장기간 사용하는 경우에는 정기적인 안과 검진을 통해 시력 변화를 확인하는 것이 필요하다”고 설명했다.

대표적인 증상은 시력 저하다. 사물이 뿌옇게 보이거나 밝은 곳에서 눈부심이 심해질 수 있고, 밤에 시야가 더 불편해지는 경우도 있다. 간혹 한쪽 눈으로 봐도 사물이 겹쳐 보이는 단안 복시가 나타나기도 한다. 또한 백내장이 진행되면서 일시적으로 근시가 심해져 이전보다 가까운 글씨가 더 잘 보이는 현상이 나타날 수 있다.

진단은 산동 검사를 통해 동공을 확대한 뒤 세극등현미경 검사를 시행해 수정체 혼탁의 위치와 정도를 확인하는 방식으로 이뤄진다. 필요에 따라 망막 검사 등 추가 검사를 통해 동반 질환 여부를 함께 평가하기도 한다.

치료 여부는 증상 정도와 일상생활에서 어느 정도 불편을 겪는지에 따라 결정한다. 초기라면 본격적인 치료는 시행하지 않고 경과를 관찰하는 경우도 많다. 하지만 시력 저하로 일상생활에 어려움이 생기면 혼탁해진 수정체를 제거한 뒤 인공 수정체를 삽입하는 방식으로 수술을 받을 수 있다. 삽입한 인공 수정체는 특별한 문제가 없는 한 반영구적으로 사용할 수 있다.

황 교수는 “백내장은 진행 속도와 증상이 개인마다 다르게 나타날 수 있어 단순한 노안으로 생각하고 방치해서는 안 된다”며 “정기적인 안과 검진을 통해 적절한 치료 시기를 확인하는 것이 중요하다”고 말했다.