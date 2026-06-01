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청주 SK하이닉스 공장서 불···유독 가스 누출돼 직원 3600명 대피 소동

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본문 요약

청주 SK하이닉스 공장에서 발생한 불로 유독 가스가 누출돼 공장 내 전 직원이 대피하는 소동이 벌어졌다.

다만, SK하이닉스 측은 가스 누출 영향권 내에 있어 정확한 검진을 받기 위해 병원으로 이송했다.

SK하이닉스는 또 가스 누출 직후 혹시 모를 상황에 대비해 M15 공장과 M15X 공장 내 전 직원 3600명을 대피시켰다.

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청주 SK하이닉스 공장서 불···유독 가스 누출돼 직원 3600명 대피 소동

입력 2026.06.01 12:29

수정 2026.06.01 13:01

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  • 이삭 기자

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4캠퍼스 M15 공장·M15X 공장 잇는 6층 가스룸서 불

불소 일부 누출…당시 현장서 10명 작업 중

눈 따가움 증세 등 호소…11명 사내 부설 병원 이송

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

청주 SK하이닉스 공장에서 발생한 불로 유독 가스가 누출돼 공장 내 전 직원이 대피하는 소동이 벌어졌다.

1일 소방 등에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 청주시 흥덕구 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 불이 났다.

불은 스프링클러가 작동되면서 곧바로 진화됐다. 이 과정에서 인체 독성이 있는 불소가 일부 누출되면서 현장 인근에 있던 직원 등 11명이 사내 부설 병원으로 이송됐다. 당시 화재가 발생한 가스룸에는 10명이 작업 중이었다.

부상자 중 5명은 눈 따가움 증세를 호소했으며 나머지 직원들은 특이 증세가 없어 현장으로 복귀 한 것으로 전해졌다. SK하이닉스 측은 이상 증세를 보이는 직원들을 사내 부설 병원으로 이송해 치료 중이다.

SK하이닉스는 또 가스 누출 직후 혹시 모를 상황에 대비해 M15 공장과 M15X 공장 내 전 직원 3600명을 대피시키기도 했다. 해당 직원들은 1시간30여분 뒤인 낮 12시쯤 모두 복귀했다.

SK하이닉스 관계자는 “현장이 정리되는 대로 정확한 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.

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