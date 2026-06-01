대전 한화에어로스페이스, 과거에도 2번 폭발···이 대통령 “인명구조에 총동원 대처”

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 1일 오전 11시쯤 폭발로 추정되는 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 중경상을 당했다.

대전소방본부에 따르면 이날 119에는 “폭발음이 들렸다” “검은 연기가 다량으로 발생하고 있다”는 등의 신고가 잇따라 접수됐다.

소방당국은 오전 11시18분쯤 대응 1단계를 발령하고 소방인력과 장비를 투입해 화재 진압 및 인명 수색 작업을 진행하고 있다.

대전소방본부 관계자는 “현재까지 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악하고 있으며 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다”고 말했다.

한화에어로스페이스는 항공기용 엔진과 우수발사체엔진, 무기, 총포탄 등을 제조하는 방산업체다. 대전공장에서는 과거에도 폭발 사고가 2번 있었다. 2018년 5월 폭발 사고로 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다가 사망했다. 2019년 2월에도 대전공장 70동 추진체 이형공실에서 폭발과 함께 화재가 발생해 근로자 3명이 숨졌다.

이재명 대통령은 이날 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고를 보고받고 “인명 구조와 사고 수습에 가용한 자원을 총동원해 대처할 것”을 지시했다. 이 대통령은 또 사고 원인을 철저히 조사하고 추후 재발 방지 대책도 마련하라고 말했다.

사고 소식이 알려지자 정치권은 6.3 지방선거 선거운동을 전면 중단했다. 특히 국민의힘 이장우 후보와 더불어민주당 허태정 후보 등 대전시장 후보들은 일제히 애도를 표하며 선거운동 중단과 사고 수습, 철저한 조사 등을 촉구했다.