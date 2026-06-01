“제주 관광객 부담 덜어드려요”···2박 이상 체류 때 여행지원금 최대 5만원 지원

도·제주관광공사, 개별관광객 대상 감사프로모션 2박 이상 때 2만원, 5박 이상 때 5만원 지역화폐

6월 제주를 찾는 개별관광객을 대상으로 여행 지원금이 지급된다.

제주도와 제주관광공사는 오는 4일부터 30일까지 제주를 찾는 개별관광객을 대상으로 여행 지원금을 지급하는 등 감사 프로모션을 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 제주에서 2박 이상 체류하고, 디지털 관광증‘나우다(NOWDA)’에 가입한 개별관광객을 대상으로 한다. 14세 이상 개별관광객 중 2박 이상 4박 이하 체류하면 2만원 상당의 지역화폐, 5박 이상 체류하면 5만원 상당의 지역화폐가 제공된다.

이번 사업은 최근 고유가·고물가 여파로 유류할증료, 렌터카 이용료 등 전반적인 여행경비가 상승함에 따라 관광객들의 비용 부담을 덜어주려는 취지로 마련됐다.

1차 운영은 오는 4일부터 14일까지 제주국제공항 1층 3번 게이트 맞은편에 위치한 ‘제주러닝위크 홍보부스’에서 진행된다. 이후 15일부터는 제주관광공사 중문면세점에서 2차 운영이 이어질 계획이다.

참여를 희망하는 관광객은 신분증과 함께 2박 이상 체류를 확인할 수 있는 항공권 또는 선박 예약 확인서를 지참해야 한다. 아울러 숙박 예약 내역이나 렌터카 예약 확인서를 지참해 현장을 방문하면 최종 완료된다. 단, 제주도관광협회의 단체관광객 인센티브 지원사업 등 다른 인센티브 사업 수혜자는 제외된다.

해당 프로모션은 준비된 예산이 소진되면 조기 종료된다. 도는 8억원의 예산을 확보했다.

이와 함께 도와 공사는 4일부터 14일까지 착한가격 업소, 백년가게, 고메스푼 등 지정된 분야에서 총 2곳 이상의 음식점을 이용한 관광객을 대상으로 ‘맛있는 제주 여행 이벤트’도 운영한다. 영수증을 인증하면 제주국제공항 부스에서 제주 기념품을 선착순 100명에게 제공한다.

제주관광공사 관계자는 “이번 프로모션은 고유가로 인해 개별관광객들의 늘어난 여행 부담을 덜어드리기 위해 마련했다”면서 “자세한 사항은 제주관광공사 홈페이지 내 공지사항을 통해 확인할 수 있다”고 밝혔다.