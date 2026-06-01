유세차 밑 드러누운 선거운동원···전북지사 선거 과열

6·3 지방선거를 이틀 앞두고 전북지사 선거전이 극단으로 치닫고 있다. 상대 후보 유세차 바퀴 밑으로 선거운동원이 몸을 밀어 넣는 위험천만한 상황까지 벌어지면서 정책 경쟁은 실종되고 네거티브와 물리적 충돌만 난무하는 ‘진흙탕 선거’라는 비판이 나오고 있다.

1일 경향신문 취재를 종합하면 이날 오전 8시30분쯤 전주시 완산구 효자동의 한 교차로에서 더불어민주당 이원택 후보 측 선거운동원 A씨가 김관영 무소속 후보의 유세차 뒷바퀴 아래로 들어가는 소동이 벌어졌다. A씨는 차량 하부로 상반신을 밀어 넣은 채 두 팔을 벌리고 드러누웠다. 차량이 조금만 움직여도 중대한 인명사고로 이어질 수 있는 일촉즉발의 상황이었다.

현장에 있던 김 후보 측 선거운동원들과 인근에서 유세 중이던 조지훈 민주당 전주시장 후보 측 운동원들이 A씨를 만류해 차량 밖으로 끌어내면서 불상사는 피했다.

충돌은 여기서 그치지 않았다. 김 후보 측은 “A씨가 빠져나간 뒤 유세차를 이동하려 하자 이번에는 이 후보 측 차량이 뒤따라와 진로를 가로막았다”며 “생명을 담보로 한 선거운동은 결코 용납될 수 없다”고 비판했다. 반면 A씨는 “해당 장소에서 유세를 이어가야 해 여러 차례 이동을 요청했지만 받아들여지지 않아 벌어진 일”이라고 해명했다. 양측의 대치는 신고를 받고 출동한 경찰이 중재에 나선 뒤에야 정리됐다.

경찰과 선거관리위원회는 이번 행위가 공직선거법상 선거운동 방해에 해당하는지, 형법상 업무방해 혐의를 적용할 수 있는지 등을 검토 중인 것으로 전해졌다.

이번 사태는 선거 막판으로 갈수록 격화하는 전북지사 선거전의 민낯을 드러낸 장면이라는 평가가 나온다. 민주당과 무소속 진영은 최근 ‘식비 대납 의혹’과 ‘대통령 교감설’ 등을 둘러싸고 연일 공방을 벌이며 폭로전을 이어가고 있다.

지난달 29일에는 전주와 군산·익산 등 도내 14개 시·군 곳곳에 ‘현금 살포! 거짓말 정치, 투표로 심판합시다’라는 문구가 적힌 정체불명의 현수막 수천 장이 김 후보 측 현수막 주변에 기습 설치돼 논란이 일었다. 김 후보 측은 이를 “민주당 전북도당의 조직적 네거티브 공세”라고 주장했고 민주당은 “위법성이 없다”고 맞섰다. 해당 현수막은 불법 옥외광고물 논란 끝에 상당수가 지자체에 의해 철거됐다.

김관영 후보 선거대책위원회는 이날 입장문을 내고 “공식 선거운동 종료를 이틀 앞둔 시점에 극단적 네거티브 행위가 발생한 데 대해 유감을 표한다”며 “남은 기간만이라도 양측이 품격 있는 선거운동으로 대미를 장식하자”고 제안했다.

이원택 후보 선거대책위원회는 사건 발생 직후 해당 선거사무원을 해촉했다고 밝혔다. 선대위는 “선거운동이 과열되면서 현장에 있던 선거운동원들 간 감정 다툼으로 번진 측면이 있다”며 “앞으로 모든 선거운동원이 서로 양보하고 배려하면서 웃으며 선거운동을 할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정치권 안팎에서는 여론조사 공표 금지 직전까지 이어진 초접전 구도가 각 진영의 조급함을 키우면서 과도한 세 과시와 감정적 충돌로 표출되고 있다는 분석이 나온다. 정책과 비전 경쟁은 뒷전으로 밀린 채 의혹 제기와 상호 비방, 고발전이 선거판을 잠식하고 있다는 지적도 적지 않다.