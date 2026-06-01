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서울 성동구가 폭염에 취약한 거리 노숙인을 보호하기 위해 '2026년 폭염 대비 거리노숙인 보호대책'을 추진한다고 1일 밝혔다.

노숙 경험이 있는 자활 근로자들이 노숙인들을 직접 만나 상담과 정보 제공을 하는 '노- 돌보미' 순찰반도 운영한다.

노노 순찰반은 노숙 경험이 있는 자활 근로자 2명을 포함해 총 5명이 전담해 순찰을 돈다.

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노숙경험 있는 자활근로자가 노숙인 폭염피해 살핀다···‘노노돌보미’ 순찰단 운영

입력 2026.06.01 13:41

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

성동구, 폭염 대비 거리노숙인 보호대책 추진

서울 성동구 노숙인전담 순찰반 직원이 노숙인과 대화를 하고 있다. 성동구 제공

서울 성동구 노숙인전담 순찰반 직원이 노숙인과 대화를 하고 있다. 성동구 제공

서울 성동구가 폭염에 취약한 거리 노숙인을 보호하기 위해 ‘2026년 폭염 대비 거리노숙인 보호대책’을 추진한다고 1일 밝혔다.

노숙 경험이 있는 자활 근로자들이 노숙인들을 직접 만나 상담과 정보 제공을 하는 ‘노(No)-(露) 돌보미’ 순찰반도 운영한다.

노노 순찰반은 노숙 경험이 있는 자활 근로자 2명을 포함해 총 5명이 전담해 순찰을 돈다. 구 관계자는 “노숙 경험을 가진 돌보미들은 거리 노숙인의 상황과 심리를 누구보다 잘 이해하는 만큼 심적 거부감을 낮추고, 보다 깊은 공감대를 형성할 수 있다”고 설명했다.

순찰반은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 왕십리역 광장, 송정제방공원, 서울숲 등 노숙인 주요 활동 지역을 돈다. 폭염 특보 시에는 순찰 횟수를 1일 2회 이상으로 강화하고, 주말과 야간에도 특별 순찰을 실시한다.

순찰 시 식료품, 의류, 냉방용품 등 여름철 구호물품을 전달하고, 무더위 쉼터 이용 안내 등도 실시한다. 필요시 직접 무더위 쉼터까지 데려간다.

집중 관리가 필요한 노숙인은 관내 노숙인 시설인 ‘비전트레이닝센터’와 연계해 긴급 일시 보호를 받을 수 있도록 한다.

구 관계자는 “폭염은 거리에서 생활하는 노숙인에게 치명적인 위협이 될 수 있다”며 “현장 중심의 촘촘한 순찰과 맞춤형 보호 지원을 통해 단 한 건의 인명 사고도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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