“해외여행 숙박예약, 왜 취소가 안돼?”···2명 중 1명 피해경험

해외여행 시 필수적으로 이용하는 ‘해외 숙박 예약 플랫폼’ 이용자 2명 중 1명꼴로 결제 및 취소 과정에서 피해를 경험한 것으로 나타났다. 하지만 피해가 해결됐다는 응답은 10%에 불과해 소비자 보호 대책 마련이 필요하다.

서울시는 소비자 단체인 ‘소비자와함께’와 국내 점유율이 높은 해외 숙박 예약 플랫폼 업체 6곳을 대상으로 모니터링을 실시하고, 최근 3년 내 해외 숙박 예약 플랫폼 이용 경험이 있는 소비자 1000명을 대상으로 인식 조사를 벌인 결과를 1일 발표했다.

조사 업체는 아고다, 에어비앤비, 익스피디아, 부킹닷컴, 트립닷컴, 호텔스닷컴이다.

주요 6개 플랫폼을 지난달 한 달간 모니터링한 결과 일부 업체에서는 세금·수수료를 제외한 가격을 우선 노출해 소비자를 유인한 뒤 실제 결제 단계에서는 최종 가격이 더 높아지는 ‘다크 패턴’ 행위가 확인됐다.

또 예약 취소 시 위약금 발생 여부나 환불 불가 조건 등 소비자에게 중요한 정보를 작은 글씨로 표시하거나, 눈에 띄지 않게 안내하는 사례도 확인됐다.

플랫폼 이용 과정에서 환불·위약금 등 문제가 발생했을 때 소비자에게 해외 숙박 업체와 직접 e메일 등으로 해결할 것을 요구하는 대응 사례 등도 조사됐다.

한편 소비자 인식 조사 결과 응답자의 41%는 해외 숙박 예약 플랫폼 이용에 대해 ‘불만족’하거나 ‘매우 불만족’한다고 답했다.

불만의 주요 원인은 숙박 편의 시설이 광고 내용과 불일치하는 허위·과장 광고(26%), 환불 절대 불가 등 환불·위약금 문제(26%), 세금·수수료를 제외한 금액 표시 등 불명확한 가격 표시(24%) 등이 꼽혔다.

응답자의 55%는 이 같은 피해를 경험했다. 피해 금액은 10만원 미만이거나 10만~30만원 구간이 전체의 75%를 차지했다.

하지만 문제를 해결했다는 응답은 10%에 그쳤다. 대부분(64%)은 부분적으로만 해결되거나, 해결되지 않은 것(26%)으로 나타났다.

시 관계자는 “이 같은 문제가 해외 숙박 거래 특성상 현행 소비자분쟁해결기준 적용이 쉽지 않은 데다, 해외 숙박 예약 플랫폼이 분쟁 해결 과정에서 적극적인 역할을 하지 않는 데서 비롯됐기 때문”이라고 분석했다.

시는 플랫폼사의 소비자 보호 책임을 강화하기 위해 소관 부처에 관리 감독 강화를 요청하는 한편 ‘해외숙박 예약 플랫폼 소비자 보호 점검 실태조사’ 신규도입을 건의할 예정이다.

김명선 서울시 공정경제과장은 “해외 숙박 예약플랫폼 이용은 늘고 있지만 분쟁 발생 시 책임 주체가 불분명해 소비자 피해가 반복되고 있다”며 “이번 조사를 바탕으로 제도개선 건의와 함께 플랫폼의 책임 경영을 유도하여 소비자 안전망을 더욱 촘촘히 강화해 나가겠다”고 말했다.