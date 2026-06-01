경기 남·북부경찰, 금품수수·선거운동원 폭력 등 지방선거 관련 720여명 수사

6·3 지방선거를 앞두고 경기도 내에서 금품수수와 선거운동원 폭력 등 사건으로 720명 넘게 경찰의 수사 대상에 오른 것으로 나타났다.

경기남부경찰청은 5월31일까지 공직선거법 위반 혐의로 총 249건을 접수했으며, 수사 대상자는 592명으로 집계됐다고 1일 밝혔다. 이 중 39건(116명)을 수사 종결했는데, 33명을 검찰에 송치하고, 83명은 불송치 또는 불입건 처리했다.

송치된 33명의 경우 금품수수가 23명으로 가장 많았고, 공무원의 선거 관여 7명, 흑색선전 1명, 선거폭력 1명, 선거운동 기간 위반 1명 순이었다. 현재 수사가 진행 중인 대상은 210건, 476명이며, 구속된 인원은 2명(폭력행위)이었다.

앞서 지난 12일 성남 분당구 미금역 부근 8층 건물 옥상에서 성남시의원 예비 후보자를 향해 500㎖짜리 플라스틱 생수병을 던진 30대 회사원이 현행범 체포돼 구속 송치됐다. 또 평택에서 술에 취해 선거운동 중인 도의원 후보의 선거사무원을 폭행한 50대 남성이 구속되기도 했다.

경찰은 한 시민단체가 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보를 ‘차명 대부업체 운영’ 의혹으로 고발한 사건과 관련해 아직 고발인 조사가 진행되지 않았다고 밝혔다.

경기북부경찰청에서는 현재 선거와 관련해 100건을 접수해 131명에 대해 수사를 마쳤거나 현재 수사 중이다. 북부경찰청은 이 중 25건(30명)에 대해 수사를 종결했다. 종결한 30명 중에 2명을 송치하고 28명은 불송치·불입건 결정을 내렸으며, 101명은 현재 수사 중이다.