미국, 중국 기업 해외 자회사에 엔비디아 칩 판매 제한···젠슨 황은 대만서 공급망 강화 집중

미국 정부가 중국 기업의 해외 자회사를 통한 엔비디아 첨단 인공지능(AI) 칩 우회 구매를 막는 긴급 지침을 전격 발표했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 대만에서 공급망을 강화하는 등 광폭 행보를 이어가며 연일 현지 화제를 모으고 있다.

로이터통신은 지난 31일(현지시간) 미국 상무부 산업안보국(BIS)이 중국에 본사를 둔 기업의 해외 자회사에 엔비디아 첨단 AI 칩을 수출할 경우 미국 정부 허가가 필요하다는 긴급 지침을 발표했다고 보도했다.

로이터통신에 따르면, BIS 대변인은 “2023년부터 시행 중인 수출 허가 요건을 명확히 하는 지침을 발표했다”며 “미국의 핵심 기술을 보호하기 위해 수출 통제를 엄격히 집행할 것”이라고 밝혔다. 다만 이미 말레이시아 등 제3국의 자회사를 거쳐 중국 기업이 구입한 뒤 데이터센터에 설치된 칩은 계속 사용이 가능하다는 지적도 나온다. 반도체 공급망 업계 소식통은 지난 1년간 수십만 개의 칩이 중국 관련 기업으로 유출된 것으로 추산했다.

미국과 중국이 엔비디아 칩을 둘러싼 힘겨루기를 벌이는 가운데, 황 CEO는 대만을 거점으로 공급망 확대에 박차를 가하고 있다. 대만 삼립신문에 따르면 황 CEO는 지난달 29일 대만 타이베이 남강전시관에서 열린 ‘엔비디아 AI 팩토리 MGX 생태계’라는 행사를 열었다. 이 행사에서 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’의 관련 협력사 150여개 업체가 참여했다. 20개 이상 대만 기업도 협력사 명단에 이름을 올렸다.

황 CEO는 “모든 기업은 AI로 구동될 것이고 모든 국가가 자국의 AI 역량을 갖추게 될 것”이라며 “엔비디아와 대만 공급망은 이 산업혁명의 최전선에 서 있다”고 말했다. 이어 “대만 내 생산 능력을 2배 확대하겠다”고도 밝혔다.

황 CEO의 일거수일투족은 대만 매체와 SNS에서 화제가 됐다. FTNN신문에 따르면 황 CEO는 협력 업체와 만찬 후 만난 한 아이가 영어로 말을 걸자 “대만어 못하냐”고 물은 뒤 “대만어를 배워야 한다”고 당부했다. 대만어는 대만 인구 다수인 중국 푸젠성 남부 출신 이주민들이 사용하던 ‘민남어’를 말한다. 현재 일반적으로 쓰이는 표준 중국어(만다린)와는 다르다. 황 CEO는 푸젠성 출신 이민자 집안에서 자라 대만어를 쓸 줄 안다.

황 CEO는 또 타이베이 닝샤야시장 두부 디저트 가게 앞에 선 긴 줄을 가로질러 5000대만달러(약 21만원)를 꺼내 “죄송합니다. 제가 쏘겠습니다”라며 계산하는 모습도 화제가 됐다. 황 CEO는 오는 5일 한국을 방문할 예정이다.