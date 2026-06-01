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음악분수·물놀이터···양천구, ‘도심 속 피서지’ 본격 운영

입력 2026.06.01 14:19

어린이들이 서울 양천구 신월동 반곡어린이공원 물놀이터에서 물놀이를 하는 모습. 양천구 제공

어린이들이 서울 양천구 신월동 반곡어린이공원 물놀이터에서 물놀이를 하는 모습. 양천구 제공

서울 양천구가 여름철을 맞아 바닥분수·물놀이터 등 지역 내 수경시설 18곳을 순차적으로 운영한다고 1일 밝혔다.

지난달 목동 파리공원, 신정네거리 해누리분수광장, 안양천실개천생태공원 등 분수·폭포 13곳을 먼저 가동했다. 파리공원 분수대는 정오부터 오후 7시까지 바닥분수(4회)와 음악분수(3회)를 번갈아 운영한다.

물놀이터 5곳은 이달부터 차례로 개장한다. 오는 20일 신정동 안양천가족정원 물놀이터가 가장 먼저 문을 연다. 약 1000㎡ 규모에 물터널, 물바구니 등 다양한 놀거리를 갖췄다. 안양천가족정원·백석어린이공원·반곡어린이공원·경인어린공원·한울근린공원 등 나머지 물놀이터는 다음달 1일부터 운영을 시작한다.

양천구 제공

양천구 제공

이밖에도 여름방학 기간인 다음달 21일~8월23월 신월동 서서울호수공원 어린이 물놀이장을 운영한다.

양천구는 안전하고 쾌적한 물놀이와 휴식을 위해 시설 점검과 위생 관리를 강화할 방침이다. 운영 기간 중 15일마다 수질 검사를 시행한다. 물놀이터 5곳과 파리공원 등에는 전문 안전요원을 배치한다.

양천구 관계자는 “도심 속 오아시스에서 가족과 함께 더위를 피하고 소중한 추억을 만들기 바란다”고 말했다.

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