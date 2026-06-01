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“계육 수급 불안해서”···굽네치킨, ‘닭다리 순살’ 중량 800→700g로 줄였다

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본문 요약

굽네치킨이 일부 메뉴의 중량을 1일부터 줄였다.

치킨 프랜차이즈 굽네치킨을 운영하는 지앤푸드는 이날 "최근 지속되는 계육 수급 불안 상황 속에서 닭다리살 순살, 윙봉, 통다리 메뉴의 운영 기준을 조정한다"고 밝혔다.

이에 따라 닭다리살 순살 메뉴의 경우 조리 전 중량이 기존 800g에서 700g으로 100g 줄었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“계육 수급 불안해서”···굽네치킨, ‘닭다리 순살’ 중량 800→700g로 줄였다

입력 2026.06.01 14:20

수정 2026.06.01 14:59

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  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

굽네치킨 홈페이지 갈무리

굽네치킨 홈페이지 갈무리

굽네치킨이 일부 메뉴의 중량을 1일부터 줄였다. 계육 수급 불안과 원재료 가격 상승 부담을 반영한 조치라는 것이 회사 측 설명인데, 소비자 입장에선 사실상 가격인상과 같은 효과가 난다.

치킨 프랜차이즈 굽네치킨을 운영하는 지앤푸드는 이날 “최근 지속되는 계육 수급 불안 상황 속에서 닭다리살 순살, 윙봉, 통다리 메뉴의 운영 기준을 조정한다”고 밝혔다. 이에 따라 닭다리살 순살 메뉴(국내산)의 경우 조리 전 중량이 기존 800g에서 700g으로 100g(12.5%) 줄었다.

지앤푸드에 따르면 굽네치킨은 원료 가격 상승과 수급 부담이 장기화하는 상황에서 가격 인상, 원료 변경, 운영 기준 조정(중량 축소) 등 방안을 검토했다. 지앤푸드는 “소비자 가격을 유지하면서 수입산 원료나 타 부위를 혼합하지 않는 등 굽네치킨의 맛과 품질 기준을 지키는 방향으로 이번 조정을 결정했다”고 설명했다.

지앤푸드는 “국내 계육 시장은 소비자 선호가 높은 닭다리살을 중심으로 매년 수급 불안이 반복되고 구조”라며 “최근에는 조류인플루엔자(AI) 영향으로 종계와 육계의 대량 살처분이 이어지며 생산 기반 전반의 공급 부담이 확대되고 있다”고 밝혔다. 굽네치킨은 일부 메뉴 중량을 줄인 사실을 자사 홈페이지와 자사 주문앱 등을 통해 안내하고 있다.

앞서 정부는 지난해 12월15일부터 굽네치킨을 포함한 10대 치킨 프랜차이즈를 대상으로 ‘치킨 조리 전 중량표시 의무제’를 시행 중이다. 앞서 일부 치킨 프랜차이즈가 용량을 줄여 실질적인 가격 인상 효과를 내는 꼼수를 부리자 이를 차단하려는 목적이다. 이 제도는 이달까지 계도기간을 거쳐 다음달부터 전면 시행될 예정이다. 굽네치킨도 메뉴별 조리 전 중량 정보를 자사 홈페이지와 배달앱 등을 통해 제공하고 있다.

영문번역(English Translation)
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