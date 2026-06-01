대구, 오는 10월까지 ‘하절기 급수대책’···수돗물 공급 안정화 주력

대구시 상수도사업본부는 오는 10월까지 하절기 급수대책을 추진한다고 1일 밝혔다.

여름철 수돗물 사용량 증가와 태풍·집중호우 등 각종 비상 상황에 대비하기 위한 조치로, 대구시는 별도의 상황실 가동 등의 대책을 마련한다고 밝혔다.

대구시는 최근 기온 상승에 따라 낙동강에서의 조류 발생에 선제적으로 대응하기 위해 조류경보제를 시행 중이다. 시는 경보 단계별 원·정수 수질검사를 강화하는 등 체계적인 조류 대응체계를 갖춘 상태다.

또한 배수지와 가압장, 송·배수관로 등 주요 공급시설에 대한 정기 점검 및 정비를 실시할 계획이다. 여름철 취약구간인 하천 및 교량 부설 관로도 중점 점검 대상이다. 대구시는 수돗물 공급 차질이 우려되는 고지대와 관말지역의 경우 정기적인 수압 측정과 관 세척, 수질검사를 병행할 예정이다.

수돗물 관련 불편사항은 달구벌콜센터 또는 관할 지역 수도사업소를 통해 접수하면 된다. 상수도사업본부 누리집에서도 민원을 신청할 수 있다.

백동현 대구시 상수도사업본부장은 “여름철에도 시민들이 안심하고 수돗물을 사용할 수 있도록 생산·공급·수질관리 전반에 걸쳐 철저히 대비하겠다”고 말했다.