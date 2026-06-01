창간 80주년 경향신문

인기 많다고 허가도 없이 제조를?···‘불법 두쫀쿠·버터떡’ 13만여개 팔려나갔다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최근 인기를 끈 디저트인 '두바이쫀득쿠키'와 버터떡을 식품제조업 허가 없이 불법으로 만들어 판매한 업자들이 적발됐다.

식품의약품안전처 위해사범중앙조사단은 경기도 일대에서 두쫀쿠와 버터떡을 무등록으로 제조·유통한 업자 4명과 법인 1곳을 적발해 식품위생법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 1일 밝혔다.

식약처는 관할 지방자치단체에 행정처분을 요청했으며, 시중에 유통되기 전인 불법 제품 약 2만5000개도 압수했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인기 많다고 허가도 없이 제조를?···‘불법 두쫀쿠·버터떡’ 13만여개 팔려나갔다

입력 2026.06.01 14:48

수정 2026.06.01 15:01

펼치기/접기
  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

식약처, 무등록 제조·유통업자 4명 검찰 송치

단속 피하기 위해 제조시설 옮겨가며 생산

유통 전 2만5000개는 압수···행정처분 요청

식품제조업 허가 없이 불법제조한 버터떡. 식약처 제공

식품제조업 허가 없이 불법제조한 버터떡. 식약처 제공

최근 인기를 끈 디저트인 ‘두바이쫀득쿠키’(두쫀쿠)와 버터떡을 식품제조업 허가 없이 불법으로 만들어 판매한 업자들이 적발됐다.

식품의약품안전처 위해사범중앙조사단은 경기도 일대에서 두쫀쿠와 버터떡을 무등록으로 제조·유통한 업자 4명과 법인 1곳을 적발해 식품위생법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 1일 밝혔다. 식약처는 관할 지방자치단체에 행정처분을 요청했으며, 시중에 유통되기 전인 불법 제품 약 2만5000개도 압수했다.

수사 결과 무등록 제조업자 A씨는 지난 2~3월 두쫀쿠 약 7만개(6000만원 상당)를 제조해 판매한 것으로 조사됐다. B씨는 해당 제품을 자사에서 생산한 것처럼 속여 유통업자에게 약 5만5000개를 판매했다. 무등록 제조업자 C씨는 지난 3~4월 버터떡 약 1만개(560만원 상당)를 불법 제조해 프랜차이즈 본사 대표 D씨에게 판매했고, D씨는 이를 가맹점 8곳에 공급한 것으로 확인됐다.

이들은 단속을 피하기 위해 제조시설을 다른 지역으로 옮기거나, 운영 중인 휴게음식점을 임시 휴업한 뒤 제조 장소로 사용하는 등 치밀한 수법을 사용한 것으로 드러났다.

식약처는 식품 관련 불법 행위를 목격할 경우 불량식품 신고전화(1399)나 스마트폰 애플리케이션 ‘내손안’을 통해 신고해달라고 당부했다.

한편 식약처는 이날부터 식품안심업소 지정 대상을 관공서·병원·사회복지시설 등의 집단급식소까지 확대한다고 밝혔다. 그동안 식품안심업소 지정은 일반음식점·휴게음식점·제과점 등을 대상으로 운영돼 왔다. 식약처는 단체급식 이용 증가와 집단급식소 식중독 예방 필요성이 커진 점을 고려해 제도 적용 범위를 넓혔다고 설명했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글