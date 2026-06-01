국민의힘 유영하 “박근혜, 단종처럼 거짓·모함 멍에 벗고 복위될 것”

국민의힘 유영하 의원이 1일 박근혜 전 대통령에 대해 “노산군에서 복위된 단종처럼 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것”이라고 말했다.

유 의원은 이날 페이스북에서 “진실은 가둬지지 않고 숨겨지지도 않는다”며 이같이 말했다.

유 의원은 전날 박 전 대통령이 대구 서문시장과 수성못에서 유세 지원에 나선 것을 언급하면서 “사람이 많이 모인 것보다 더 중요한 것은 그곳에 오신 분들이 보여준 대통령님에 대한 사랑과 그리움”이라며 “그 많은 분의 외침은 대통령님을 지켜주지 못했다는 미안함이라고 느껴졌다”고 말했다.

그는 “아직 걸어갈 길이 멀고 멀기만 하지만 반드시 그 길 끝에 갈 것이고 그곳에서 기다리고 있는 것이 무엇인지 난 알고 있다”며 “진실은 가둬지지 않고 숨겨지지도 않는다”고 적었다.

유 의원은 “정의는 반드시 승리할 것이기에 초조해하지 말고 서두르지도 말자”며 “그러나 한 가지 분명한 것은 그대들이 했던 조리돌림과 잔인한 칼춤을 추면서 자행했던 인격살인의 대가는 꼭 받을 것이고, 그날이 멀지 않았다는 것”이라고 말했다.

박 전 대통령은 최근 6·3 지방선거를 앞두고 대구·경북·충천·강원 등을 잇달아 방문해 국민의힘 후보들의 선거 지원에 나섰다. 지난 2017년 국정농단 사태로 탄핵당한 이후 약 9년 만의 정치 행보다.