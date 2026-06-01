창간 80주년 경향신문

국민의힘 유영하 “박근혜, 단종처럼 거짓·모함 멍에 벗고 복위될 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민의힘 유영하 의원이 1일 박근혜 전 대통령에 대해 "노산군에서 복위된 단종처럼 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것"이라고 말했다.

유 의원은 이날 페이스북에서 "진실은 가둬지지 않고 숨겨지지도 않는다"며 이같이 말했다.

유 의원은 전날 박 전 대통령이 대구 서문시장과 수성못에서 유세 지원에 나선 것을 언급하면서 "사람이 많이 모인 것보다 더 중요한 것은 그곳에 오신 분들이 보여준 대통령님에 대한 사랑과 그리움"이라며 "그 많은 분의 외침은 대통령님을 지켜주지 못했다는 미안함이라고 느껴졌다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국민의힘 유영하 “박근혜, 단종처럼 거짓·모함 멍에 벗고 복위될 것”

입력 2026.06.01 14:50

수정 2026.06.01 14:58

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

추경호 국민의힘 대구시장 후보(왼쪽)의 유세를 지원하고자 지난달 31일 오후 대구 수성못을 찾은 박근혜 전 대통령과 유영하 의원(오른쪽)이 시민들과 인사하고 있다. 연합뉴스

추경호 국민의힘 대구시장 후보(왼쪽)의 유세를 지원하고자 지난달 31일 오후 대구 수성못을 찾은 박근혜 전 대통령과 유영하 의원(오른쪽)이 시민들과 인사하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 유영하 의원이 1일 박근혜 전 대통령에 대해 “노산군에서 복위된 단종처럼 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제자리로 복위될 것”이라고 말했다.

유 의원은 이날 페이스북에서 “진실은 가둬지지 않고 숨겨지지도 않는다”며 이같이 말했다.

유 의원은 전날 박 전 대통령이 대구 서문시장과 수성못에서 유세 지원에 나선 것을 언급하면서 “사람이 많이 모인 것보다 더 중요한 것은 그곳에 오신 분들이 보여준 대통령님에 대한 사랑과 그리움”이라며 “그 많은 분의 외침은 대통령님을 지켜주지 못했다는 미안함이라고 느껴졌다”고 말했다.

그는 “아직 걸어갈 길이 멀고 멀기만 하지만 반드시 그 길 끝에 갈 것이고 그곳에서 기다리고 있는 것이 무엇인지 난 알고 있다”며 “진실은 가둬지지 않고 숨겨지지도 않는다”고 적었다.

유 의원은 “정의는 반드시 승리할 것이기에 초조해하지 말고 서두르지도 말자”며 “그러나 한 가지 분명한 것은 그대들이 했던 조리돌림과 잔인한 칼춤을 추면서 자행했던 인격살인의 대가는 꼭 받을 것이고, 그날이 멀지 않았다는 것”이라고 말했다.

박 전 대통령은 최근 6·3 지방선거를 앞두고 대구·경북·충천·강원 등을 잇달아 방문해 국민의힘 후보들의 선거 지원에 나섰다. 지난 2017년 국정농단 사태로 탄핵당한 이후 약 9년 만의 정치 행보다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글